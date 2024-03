Era um perfume muito, muito ruim. Ao ser borrifado, as rosas murchavam, os pombos caíam dos telhados e os gatos saíam correndo para debaixo dos sofás. Chamava-se Eau de Fèces, e sua fragrância era uma mistura de alho, Pato Purific e meias suadas.

Os fabricantes desse produto, de fato, eram verdadeiros mestres da ilusão. Eles o embalavam em frascos de cristal, com rótulos dourados e preços exorbitantes. A etiqueta dizia: "feito com ingredientes raros, colhidos na natureza, por gnomos fascistas". Muitas pessoas compravam Eau de Fèces como se fosse uma poção mágica. Na real, era uma infusão trágica.

Ninguém conseguia usar aquela água catinguenta por mais de dois minutos. Os corajosos que tentavam aplicá-la em seus pulsos eram, no ato, cercados por uma nuvem de moscas varejeiras. Os vizinhos batiam à porta, exigindo que parassem de emanar aquele futum. Mas, por incrível que pareça, as vendas continuavam a subir, subir.

As teorias sobre o sucesso do Eau de Fèces eram variadas. Alguns diziam que era um item de status: "se você pode pagar por isso, é porque está acima das preocupações mundanas, como o olfato". Outros acreditavam que o perfume era parte de uma conspiração global para manter as pessoas afastadas umas das outras, evitando assim o contágio por enfermidades respiratórias.