O comunicado

Coisas acontecem. Tartarugas fogem.

(Rawpixel)

Prezados moradores de C.,

Esperamos que este comunicado os encontre bem, idealmente sentados em uma cadeira estofada ou sofá, porque temos um boletim a compartilhar.

Em primeiro lugar, gostaríamos de expressar a nossa profunda gratidão pela paciência, confiança e afeição que sempre nos demonstraram. Sim, até mesmo aqueles que olham com olhar enviesado para a fumaça branca que sai das chaminés de nossa fábrica, nós entendemos vocês e consideramos suas críticas.

Hoje, no entanto, temos uma tarefa um pouco desafiadora: testar a profundidade dessa confiança.

Imagine o seguinte cenário: um escritório agitado, o aroma de café fresco, o zumbido de conversas em cubículos cheios de profissionais altamente dedicados. E então, em meio à rotina diária, surge uma surpresa. Não, não estamos falando sobre a fuga da tartaruga de estimação do estagiário. Estamos falando de um vazamento. E não, não é um vazamento de água - isso seria muito trivial, concordam? Nós nos referimos a um vazamento de gás. Um gás bastante particular, que temos o privilégio de manipular aqui em nossa companhia, e que em altas concentrações pode ser asfixiante.

Calma. Respire fundo (pensando bem, respire normalmente). Esse ar que você está inalando agora é normal e fresco. De fato, esse incidente só se efetivará dentro de algumas horas - a depender do vento, em alguns minutos.

Antes que a notícia incite todos a uma corrida frenética para as colinas (ainda que um pouco de exercício nunca tenha prejudicado ninguém), gostaríamos de assegurar que a nossa diligente equipe de profissionais de jalecos brancos e capacetes já está trabalhando para remediar a situação. O contratempo será resolvido antes que você consiga dizer: "nossa, não estou conseguindo mais respirar".

Estamos também colaborando de perto com as autoridades locais para garantir que nenhum dano ocorra à nossa cidade e a seus gentis habitantes. Como medida preventiva, e para manter todos seguros, recomendamos que permaneçam em suas casas até novo aviso - que poderá ser uma sirene indicando que a população precisará mesmo correr para as colinas.

Os que tiverem em casa máscaras de oxigênio, ou cânulas nasais, podem usar à vontade. Nunca é demais um pouco mais de O2 quando há fuga de cianureto na atmosfera... rs.

Em resumo, fomos surpreendidos. Essas coisas acontecem. Tartarugas fogem. Gases escapam. Nós estamos cientes da seriedade da situação e fazendo tudo ao nosso alcance para resolvê-la rapidamente. Conhecemos a confiança que vocês depositam em nós e, sinceramente, não poderíamos estar mais felizes em pertencer a uma comunidade tão compreensiva e paciente.

Lamentamos qualquer inconveniente e agradecemos a sua contínua compreensão e cooperação.

Que Deus nos ajude em sua infinita compaixão. Amém.

Atenciosamente,

Equipe de Relações Públicas.

Em tempo: se puderem iniciar os processos na Justiça após a hecatombe, seria excelente. Precisaremos mensurar o que restou da cidade antes de acionar nossa companhia de seguros.