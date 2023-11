O defunto atrasado

O velório do Aldenor já contava com mais de 30 pessoas. Só faltava ele.

(Pixabay)

O velório do Aldenor já contava com mais de 30 pessoas. Só faltava ele, o defunto. Após uma hora de atraso, os presentes começaram a se impacientar. O que teria havido? Será que alguém podia dar uma satisfação sobre aquela demora toda?

Ronildo, o sobrinho-neto, decidiu ligar para a casa do morto. Atendeu tia Maroca.

"Tia, está todo mundo preocupado aqui. Cadê o tio Nonô?"

A esposa do falecido teve uma certa dificuldade para responder. Parecia atônita. Depois de dar alguns suspiros, desembuchou:

"Ronildo, meu filho, ligou um homem aqui e falou que sequestraram a ambulância do SAMU com o Aldenor dentro."

"Como é que é, tia?", disse o sobrinho-neto, assustado.

"É isso mesmo que você ouviu. E ainda pediram uma fortuna de resgate para devolver o cadáver."

Ronildo procurou acalmar tia Maroca e, em seguida, avisou a todos o ocorrido.

Seu Olivares, amigo de Aldenor há décadas, informou que havia um delegado na cerimônia.

"É o doutor Salim. Foi colega do Aldenor no Científico. Aposentou-se, mas pode dizer o que pode ser feito numa situação dessa."

Dr. Salim veio ao centro da câmara ardente e disse:

"Eu vou propor uma coisa que talvez vocês não concordem. Acontece que sou da escola policial dos anos 1970. Pra mim, era tentar achar os facínoras, invadir o mocó deles e passar nas armas. Haveria risco para o sequestrado? Haveria. Mas, considerando que o Aldenor já está morto, é o melhor caminho".

O velório seguia seu curso incomum, e os presentes, embora chocados com a situação, começaram a se acostumar com a ideia de que Aldenor era mesmo o defunto mais atrasado da cidade.

Dr. Salim, com seu espírito policial da velha guarda, estava prestes a organizar uma operação de resgate quando um ruído de sirenes e frenagem de pneus chamou a atenção de todos.

Um camburão de polícia estacionou em frente ao local, e dele saiu um policial ofegante, seguido por dois outros homens vestindo aventais brancos. O policial foi direto ao ponto:

"Desculpem a interrupção, mas temos uma situação aqui. Esses dois homens que estão comigo são funcionários do necrotério municipal."

Todos os olhares se voltaram para o trio recém-chegado, enquanto o policial continuava:

"Recebemos uma chamada estranha agora há pouco. Um transeunte dizendo que viu dois elementos discutindo, numa avenida, sobre o melhor jeito de carregar um 'objeto grande e pesado' dentro de uma ambulância. Quando chegamos no local, a ambulância tinha ido embora, mas o 'objeto' tinha caído no meio da rua."

A multidão no velório não sabia se ria ou se indignava com o absurdo da situação. Os sequestradores, durante a fuga, tinham conseguido derramar o Aldenor no meio do asfalto, com caixão e tudo.

Os homens de aventais brancos trouxeram o morto, numa urna novinha em folha, e o depositaram sobre a mesa de mármore.

O silêncio só foi quebrado quando o padre chegou, resmungando:

"Perdoem o atraso! O tal do GPS me levou para dois velórios errados antes deste. Maldição!"