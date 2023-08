O diário de Oppie

Depois de amanhã lançaremos as bombas. E meus pensamentos estão consumidos por uma questão importante.

4 de agosto de 1945

Depois de amanhã lançaremos Little Boy e Fat Man. E, devo confessar, meus pensamentos estão consumidos por uma questão importante: devo optar pelo uniforme militar ou por um terno sob medida?

O questionamento é infindável. O uniforme exala autoridade, disciplina, demonstra minha posição de comando no Projeto Manhattan. Mas, por outro lado, o terno... Sim, um belo terno traz elegância, sofisticação, deixa entrever o cientista celebrado que sou.

E há ainda a dúvida do chapéu. Qual tipo traz o equilíbrio certo entre o encanto dos velhos tempos e o avanço científico da era quântica? O clássico Fedora parece uma opção segura. Ou talvez um Homburg. O Trilby, no entanto, tem um apelo mais modernista.

Agora, e se eu escolhesse uma boina? Exagero na audácia? Os franceses me perdoariam por essa tentativa de usurpar seu símbolo de charme e resistência?

Não, boina, definitivamente não: Einstein já usa.

É claro que todas essas escolhas são agravadas pela constante dúvida: vou de gravata? Meias com estampa de átomos seriam óbvias? Talvez devesse investir em um par de suspensórios?

A gravata-borboleta xadrez poderia ser o toque de personalidade que meu visual precisa?

Céus, há ainda o dilema das meias! Listradas ou sólidas? De algodão ou de lã? E o cinto, deve combinar com os sapatos? Ou com botas? Um par de mocassins?

Deuses da destruição, nunca pensei que seria tão difícil decidir o que vestir. Dizem que a moda é uma linguagem silenciosa, mas esse silêncio é tão mortal quanto a fissão de plutônio.

Até amanhã, espero ter uma visão clara do meu traje de Destruidor de Mundos.

5 de agosto de 1945

Após uma noite inquieta, decidi: terno, chapéu Fedora, meias listradas, gravata e sapatos sociais. Acho que tal combinação projeta a imagem certa de mim: um gênio misterioso no controle. Mais do que isso: um físico de estilo.

A bomba? Ah, sim, será lançada amanhã. Pequenos detalhes.

O que vestirei depois? Só o tempo e os cálculos matemáticos dirão.

6 de agosto de 1945

Meu traje está passado, o chapéu escolhido repousa em cima da cômoda, as meias listradas já estão em meus pés e o nó da gravata está perfeito. Os sapatos sociais brilham mais do que o firmamento no momento da detonação.

Fui acometido por uma dúvida de última hora - usar óculos escuros? Decidi que não, para que as pessoas possam ver claramente nos meus olhos celestes a seriedade desse momento. Mas, por garantia, coloquei um par de Ray-Ban na bolsa.

Em um instante como esse, até a escolha do lenço de bolso parece crítica. Depois de muito pensar, optei por um de seda branca, bem simples, representando a paz.

E assim, devidamente paramentado, estou indo acompanhar os eventos.

7 de agosto de 1945

No final do dia, quando deixei meu chapéu Fedora no cabide, me peguei pensando: e agora, que o mundo não acabou, o que eu vou vestir amanhã?