O Garrincha do humor

Algo segue pulsante no presente artigo: o descaso do brasileiro pelas melhores coisas do Brasil.

A reportagem abaixo foi escrita por mim há 38 anos. É tão antiga que, quando a produzi, ainda me chamava Carlos Antônio de Mello.

Em 1984 existiam três revistas influentes no país: Veja, Istoé e Visão. Meu texto saiu na Visão. Foi o primeiro - e talvez o único - que consegui emplacar na grande mídia. Depois dele, virei um copisdeque anônimo e um cronista metido a engraçado.

Os únicos integrantes desta reportagem que permanecem vivos são o humorista Sergio Rabello e eu. Apesar de que não ando me sentindo nada bem ultimamente. A própria revista Visão desencarnou em 1993. Algo, no entanto, ainda segue pulsante no presente artigo: o descaso do brasileiro pelas melhores coisas do Brasil. Para ler ao som de Vingança, de Lupicínio Rodrigues.

Zé Fidélis, o inimigo número um da tristeza.

"O inimigo número um da tristeza". Era como o paulista Gino Cortopassi se apresentava com o seu humor ingênuo, que se apoiava, seja nas paródias de música de sucesso, seja no 'nonsense' de transmissões radiofônicas, em que irradiava um enterro com a entonação e o ritmo de um locutor esportivo, seja nas inocentes piadas de português e outras imitações. Desde a estreia no programa de João Batista de Almeida, "Cascatinha do Genaro", na rádio São Paulo, na década de 1930, Gino ganhou nova identidade, que o tornaria conhecido graças ao rádio e, depois, ao disco durante três décadas: Zé Fidélis. Um sucesso que o levaria a apresentações como o "one man show" em palcos famosos, como o cassino da Urca ou o antológico Quitandinha.

Aos 74 anos, desde 1981 recolhido a uma clínica de repouso em São Paulo, Gino Cortopassi, ou melhor, Zé Fidélis certamente é um nome que pouco significa para as novas gerações. Sérgio Rabello só o conheceu através de discos que "ouvia pelo rádio", o bastante para afirmar que se tratava de "um grande humorista".

A mesma opinião tem Ari Toledo, que no início de sua carreira chegou a trabalhar com o Zé Fidelis na TV. "O Zé", conta Ari Toledo, parodiava canções, mas nunca a ponto de magoar seus compositores. Ao contrário, como fazia a letra da paródia à altura da versão original, terminava divulgando a música. Lembro que ele parodiou 'Vingança', do Lupicínio Rodrigues, transformando-a num dramalhão. Pouco depois, conversando em Porto Alegre com o Lupicínio, ele me disse que tinha achado a letra do Zé Fidélis sensacional.

Ao considerá-lo o "Garrincha do humor", Ari Toledo ensaia uma explicação para o ostracismo em que prematuramente Zé Fidélis foi atirado. "Apesar de ser um especialista em 'descongelar' as plateias com aquele seu humor que eu chamaria de 'direto, já', ele cometeu uma falha ao se apegar a uma única forma de humor, a paródia. E, mesmo sendo tão bom no sarcasmo como Pelé de bola, acabou como o Mané Garrincha, meio esquecido".

Mágoa? Zé Fidélis parece não ter tido tempo para isso, segundo dona Helena, sua mulher: "Ele é uma pessoa fechada, nunca foi de externar mágoa. Mas eu acho que a Record não foi muito correta com ele em algumas ocasiões. Pagavam o relativo a um salário-mínimo por suas apresentações no rádio ou na TV. Logo para ele que, em 1972, tinha completado 30 anos de casa. Mas o Gino sempre achou que a Record fazia o possível e o impossível por ele".

Seus amigos, como o compositor e pintor Manezinho Araújo ainda têm vivos na lembrança os tempos de boemia compartilhados com um amigo, Gino Cortopassi. E, aos 81 anos, Nhô Totico (que formou com o Zé Fidélis e Pagano Sobrinho o trio mais engraçado do rádio paulista durante décadas) atribui à crônica falta de memória que acomete este país o esquecimento a que foram atirados nomes como o seu e o de Zé Fidélis. "Tudo tem a sua época e, no Brasil, infelizmente se esquece tudo com muita facilidade. "Afinal, ele conclui ao repórter Carlos Antônio de Mello, não é aqui que os museus fecham aos domingos?"

(Revista Visão, 5 de novembro de 1984)

