Adelino, o mais que moderno

Olha, você não se zangue, mas é preciso ler mais Adelino Magalhães.

(Reprodução) Foto: Estadão

O livro As vozes da metrópole: uma antologia do Rio dos anos 20, de Ruy Castro, é uma fonte inesgotável da produção de literatos extraordinários e, ao mesmo tempo, nem sempre lembrados.

Naquelas páginas tomamos contato com Agrippino Grieco, Dante Milano, Jayme Ovalle, Orestes Barbosa, Benjamim Costallat, Alvaro Moreyra e uma plêiade de prosadores, poetas e frasistas cariocas de primeira água.

Um deles, no entanto, me causou especial espécie: o niteroiense Adelino Magalhães (1887-1969). Ao descobri-lo acabei conhecendo um escritor muito à frente da Belle Époque. E que a pintou de maneira nada belle.

Recorri a Ruy Castro, autor da antologia, para que definisse o quase ignoto Adelino Magalhães, vis-à-vis à literatura brasileira. Resumiu ele:

"Adelino Magalhães, nos anos 1910, antecipou por conta própria tudo que em breve haveria de moderno no romance, como o stream of consciousness, a escrita impressionista, as palavras inventadas e até o uso de palavrões. Era um grande nome aqui no Rio em seu tempo, muito popular e admirado. Não era "modernista", nem precisava. Já era moderno".

Já para Stela de Castro Bichuette, pós-doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp, Adelino é uma espécie de elo perdido entre o que ordinariamente se convencionou chamar de pré-modernismo e o modernismo:

"Os estudos que se preocupam com Adelino Magalhães quase sempre, em razão de suas experimentações estéticas, o classificam de forma mais enfática, como um precursor, um pré-modernista, cuja obra já anteciparia algumas experimentações formais do Modernismo; por outro lado, menos comumente, não é difícil encontrar estudos nos quais o autor já é tido como um modernista de primeira fornada; ou ainda o classificam de acordo com uma estética estilística específica, o Impressionismo".

E acrescentou Stela:

"Seria importante para a historiografia literária brasileira e para a história dos intelectuais que pensaram projetos de nacionalismo e de modernização do país que a obra de Adelino Magalhães e, agora, seu inédito arquivo pessoal fossem avaliados no intuito de lançar luz e fomentar ainda mais as pesquisas em torno desse período tão contraditório, a saber, os primeiros anos do século XX".

Poderíamos conferir tudo isso, e ainda toda a sordidez presente no universo de A.M., em contos como "Filha do Zé Domingues", "Aquela cachaça", "A morte da Terezinha", "A festa familiar em casa de Telles", "Aquela... Por detrás".

Para não ficar apenas pela citação pela citação, segue a abertura do conto "Aí, não":

Continua após a publicidade

"Olha, você não se zangue, mas... olha! deixa..."

Ela tinha uma explosão de espanto nos olhos globulados, diante do rapaz que, a tateá-la estranhamente, interrompera de brusco a série de perguntas mansas, quase abafadas, acariciantes, a respeito de sua preferência por aquela casa; quantos enrabichados tinha: qual era o marchante... Puxou ela nervosamente o saiote e sustinha-o agora, com uma pálida expressão, que mais pálida se ia desvitalizando...até tornar-se, num momento, muito rubra.

"Olha, você - gemia ele, - você deixa-me fazer uma coisa?"

"Que é?" Em suas pupilas indagadoras, já um tanto senhoras contudo daquele mau desejo, faiscou uma curiosidade atemorizada de completar sua suspeita: quanto mais que a mão dele ia, cada vez, roçando maior no ânimo dela o insólito da pretensão...

"Deixa-me por... deixa-me por atrás?"

Como dizia acima, poderíamos conferir tudo isso...só que não. Porque a única obra disponível do inventor de Casos e Impressões é encontrada somente no universo dos sebos e atende pelo nome de Adelino Magalhães, Obra Completa, Volume Único (Companhia José Aguilar Editora, 1963).

Faz ainda mais sentido, em 2023, a frase lapidar de Agrippino Grieco publicada há mais de 80 anos: "A tradição é apenas o gosto dos outros".