O Língua voltou

"Fala, língua de trapo/ Pois da tua boca / eu não escapo"

(Ary Barroso)

(Fotos de Carlos Castelo)

Desde o início da pandemia, por razões óbvias, me resguardei de ir a shows musicais. Nessa terça gorda, entretanto, não pude deixar de assistir ao retorno do grupo Língua de Trapo à ribalta. E, em grande estilo: no palco do Sesc Belenzinho, com a participação especial de Carlos Careqa.

A rua Padre Adelino, onde fica a unidade do Sesc, possui uma história tudo a ver com a banda paulistana.

Nos anos 1910, o padre Adelino Jorge Montenegro, importante líder religioso, tinha uma bela chácara no Tatuapé e queria construir uma capela em homenagem a Nossa Senhora do Parto. Infelizmente, seu pedido de isenção de impostos para erigir a igreja foi negado e o projeto...abortou. Só bem mais tarde, em 1958, se iniciou a construção da igreja atual, na rua Serra do Japi, no mesmo bairro.

O Língua de Trapo é uma espécie de capela Nossa Senhora do Parto do campo musical. O conjunto, como o santuário, nunca teve facilidades. Em nosso caso específico, por parte de TVs, rádios, portais, publicações. Só não fomos desemprenhados por pura teimosia. Sempre sobrevivemos, aos trancos e barrancos, mais pelo carinho de fãs do que propriamente pela vontade da mídia obesa em propagar nosso som.

Foi por isso que me desabalei da Vila Leopoldina, rumo à zona leste, em pleno último dia das Saturnais. Como aqueles confrades que subiriam ao palco da Padre Adelino, também estou nessa brincadeira desde que me conheço por indigente.

Na melhor idade, tetravacinado, com metade da prole encaminhada no mundão veio sem porteira, resolvi, desta feita, apenas degustar a performance lingual. Não dei pitacos pré-apresentação, não sugeri falas no camarim, e principalmente não subi ao tablado para canjas - evento que abomino. Para completar o deleite, trouxe minha macróbia Canon no ombro a fim de registrar a arlequinada.

A responsável pela comunicação do Sesc, me julgando fotógrafo profissional - mais pela boniteza da câmera do que pelos meus dotes sebastião-salgadianos - foi logo me alocando à boca da caixa de cena: na poltrona dedicada aos retratistas juramentados da grande imprensa. Vinha à luz assim, na rua que leva o nome do idealizador da capela Nossa Senhora do Parto, uma incomum crônica fotográfica sobre o Língua de Trapo.

No início pensei em guardar os cliques comigo. Mas o Língua, como o Belenzinho, o Brás, Bexiga, Barra Funda igualmente carrega a soma de muitas histórias e memórias de São Paulo. E, com suas canções, perfuma de sarcasmo a cidade há 43 anos.

Como é bom tocar um instrumento e ver os registros de uma banda que ajudamos a parir. Melhor ainda é saber que, se não vendemos, ao menos não nos deixamos comprar.

Viva o Língua de Trapo! Que, ninguém, nunca de sua boca escape. Nem mesmo o padre Adelino.

