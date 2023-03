O nariz do gato de Jim

Homenagem a Joyce um dia depois do seu mês de aniversário.

(Por Carlos Castelo no PlaygroundAI)

sim eu fui assistir à peça Molly Bloom em janeiro e ao ver Bete Coelho simular orgasmos em uma cama tridimensional espelhada por reflexos tive uma epifania percebi que precisava escrever uma crônica sobre o irlandista James Joyce dentro do mês de fevereiro mês do seu aniversário Ô mas a ideia de amarrar uma cronologia a Joyce é bobagem um texto sobre ele sair em fevereiro março ou outubro dá na mesma

comecei a conhecer JJ pelo Finnegans Wake lendo apenas uma página por dia abrindo em uma folha qualquer e vendo no que iria dar talvez não fosse a melhor maneira de abordar o universo joyceano mas foi a minha

Ô e para tirar minhas muitas dúvidas falei com dois experts em Joyce Caetano Galindo e Dirce Waltrick Amarante tradutores do bardo de Dublin CG inclusive tem um livro chamado Sim, Eu Digo Sim que comecei a ler como guia para Ulysses sim eu comecei a ler Ulysses depois que concebi a ideia de postar esta crônica queria sair com este texto o mais rápido possível então não daria tempo de deglutir aquele catatau em um prazo tão curto assim acessar uma pílula de Finnegans ao dia não me permitiria redigir isto daqui mandei então logo a pergunta para CG querendo saber se Joyce não teria dado um passo maior do que a perna como escritor

Continua após a publicidade

CG falou que Joyce nunca deu um passo maior do que as pernas na vida a questão é que ele tinha pernas muito compridas ele foi muito longe sim e a cada obra foi mais longe mas nunca caiu no erro de tentar o que não abarcaria

Ô e quis saber o que Dirce Waltrick Amarante diria sobre a mesma indagação ela tem um livro da saga riverrãnica chamado Finnegans Rivolta traduzido pelo Coletivo Finnegans DWA ripostou que em certo sentido Joyce caminhou caminhou e um desavisado diria que morreu na praia pois não ganhou nenhum importante prêmio literário ainda assim é inegável que ele segue tão ou mais imortal do que muitos outros condecorados basta pensar que todos os anos uma festa literária o Bloomsday ocorre ao redor do mundo em homenagem a Leopold Bloom mas que tem sido na verdade um tributo à sua obra

DWA acrescentou que a leitura da obra do Joyce deu uma guinada depois da metade dos anos 1970 quando começou a ser lida politicamente ela acha que está na hora de uma nova guinada a da leitura dos países que foram colônias

Ô e deu gosto a conversa já botei na cabeceira da cama Finn's Hotel e Exílios e Poemas Dublinenses e Retrato do Artistas Quando Jovem já estavam lidos e relidos mas sempre se volta ao local do crime

já dizia Bernard Shaw na Irlanda tentam limpar um gato esfregando o nariz dele na sua própria sujeira o sr. Joyce tentou fazer a mesma coisa com os assuntos humanos

sim eu digo que sim esta foi das melhores definições que li sobre a obra de Jim Joyce