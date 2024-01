O rei do pinball

Resolveu adotar um novo hábito: se metia num ônibus e ia até o ponto final.

(Dall-E)

Quando completou 75 anos veio aquele vazio.

Aposentado, viúvo, morando em casa de filho: zero perspectiva.

Resolveu adotar um novo hábito: como tinha Bilhete Único Especial, e não pagava condução, se metia num ônibus e ia até o ponto final. O primeiro que passasse no ponto. Mais tarde, pegava o mesmo carro e retornava à casa.

Num dia desses de viagens ao acaso, saiu num bairro periférico. Estava com sede, por isso entrou num botequinho na boca de uma comunidade.

"Uma Fanta laranja", pediu ao rapaz do balcão.

Enquanto dava goles direto na boca da garrafa, analisava o ambiente. Cadeiras de plástico, uma mesa de sinuca, pôsteres de cantores sertanejos, garrafas de cachaça nas prateleiras. Mais ao fundo, algo o chamou atenção: três rapazes jogando numa máquina de pinball.

Dirigiu-se até eles e ficou acompanhando a movimentação. O mais novo toda vez perdia a chance mandar a bolinha para a rampa. Ele ficou olhando e, depois de várias tentativas frustradas do jogador, resolveu abrir a boca:

"Aperta primeiro o botão da direita. E, depois, os dois ao mesmo tempo. Na sequência, dá um totozinho no canto esquerdo da máquina..."

Olharam-no com um misto de curiosidade e pena.

"Mas se eu bater não vai dar tilt?", perguntou o rapaz.

"Aperta os botões, eu dou o tapinha no canto"

Assim foi. E a bola logo saltou na rampa especial gerando pontos. Passado um tempo, um deles falou:

"Vai, tio, joga aí pra nós ver".

A performance não foi como a dos tempos em que jogava nos fliperamas perto do colégio. Mas, mesmo assim, deixou todos de queixo caído. Desbloqueou, em tempo recorde, o modo Multiball. Várias esferas entraram em jogo ao mesmo tempo, o placar anotava a pontuação freneticamente.

"Já fui bom nisso, turma", dizia enquanto metia todas onde quisesse.

"Já foi? Imagina o que o tio não fazia então, mano!", se surpreendiam os frequentadores do boteco em volta dele.

Ficou mais um pouco por ali. Já se formara a noite, era preciso voltar para não dar mais preocupação ao filho e à nora.

Caminhou pelas calçadas da quebrada com o pensamento voltado para o que acabara de realizar. Anotou até o número do ônibus para regressar no dia seguinte.

Parece que encontrara algo em que podia ser útil naquela vida de retirado. Hoje não ensinam tudo na internet, por que não ser professor de diversões eletrônicas para a moçada? Experiência não faltava, foi o ginásio e o científico inteiro praticando durante os intervalos das aulas.

Tinha até esquecido que o apelidaram de H.S., porque quando pegava nos controles era só High Score. Depois teve a disputa entre a sua escola e o Liceu. Foi ali que finalmente virou o rei do pinball.

Seguia fazendo planos, tendo ideias e novas esperanças. A alguns metros do ponto, a onda de otimismo foi interrompida pelo sequestro-relâmpago. Game over.

