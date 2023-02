O influencer tardio

Para João Castelo Branco

(Playground AI - Neil) Foto: Estadão

Seu Fefê chegou à mesa de almoço logo depois dos outros familiares. Enquanto a filha, o neto e o genro se serviam, ele disse:

- Decidi uma coisa: vou ser streamer do Twitch.

Os três olharam para o vovozinho. Responderam, quase ao mesmo tempo:

- O quê?!

- Foi o que vocês ouviram.

A filha perguntou:

- O senhor sabe o que é um streamer, papai?

- É claro que sei. É quem transmite jogos, música, ou qualquer assunto interessante, num site, ao vivo. Eles têm o público deles. E podem ganhar um bom dinheirinho com patrocínios, inscrições. É isso?

- Isso mesmo, pai. Mas o senhor tem 97 anos.

O neto se manifestou:

Continua após a publicidade

- Ah, sei lá, acho massa o vô ser influencer. Pronto, falei.

Seu Fefê deu um estalado gimme five no garoto.

- Boa, netão, fora que vai ser um belo complemento pro meu aposento. É correr atrás!

Depois de mastigar uma garfada de quiabos ao forno, o genro deu seu ponto-de-vista:

- Mas o senhor vai falar sobre o quê nesse Twitch, seu Felisberto? Sobre videogames, música eletrônica?

- Vou contar as histórias de quando morei em Ituiutaba na adolescência - informou o nonagenário.

Houve um pesado silêncio à mesa.

Continua após a publicidade

Seu Fefê, apesar de tudo, insistiu na lenda pessoal. Algum tempo após esse decisivo almoço, os algoritmos conduziram suas memórias da juventude no Twitch a um seguidor em Belarus. O seguidor achou exótico. Compartilhou com amigos de vários outros países. Os amigos dividiram com amigos de amigos. Assim foi.

Hoje, o Ituiutabitch, com mais de 180 milhões de horas vistas, é um dos mais bem pagos influenciadores da internet.

O chato é só fazer as transmissões com a flebite inchando as pernas. O resto é correr atrás.