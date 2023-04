E se a TV tivesse sido inventada no ano cinco depois de Cristo?

(Carlos Castelo)

Um dos aspectos mais fascinantes do estudo de História é a possibilidade que ela oferece de, partindo de hipóteses até então insustentáveis, construir novas realidades. Um pesquisador chegou mesmo a provar que a mitológica Troia existiu justamente por este motivo. Diante disso, ninguém deveria se admirar se, um dia, ficasse provado que a televisão, por exemplo, não foi inventada em 1925, mas, sim, no ano cinco depois de Cristo.

Seu inventor teria sido um tribuno do fórum romano que, cansado de ler todos os dias as Actas Diurnas com informações governamentais, criou o "televisorum". Era um aparelho movido a energia de ventos, no qual se podia comodamente "ver e ouvir" as notícias em casa. Descobriu-se depois que a nova máquina podia fazer muito mais. Podia transmitir corridas de biga, crucificações, transformar em minisséries coisas como a Eneida, de Virgílio, ou passar programas humorísticos, como o Satiricon. Porém, nada dava mais Ibope que as transmissões ao vivo do Coliseu, onde gladiadores lutavam contra as feras.

- Sob o patrocínio do defumador Vestal, o preferido de nove entre dez deuses do Olimpo, e do sabonete Pilatos, muito mais que um simples ato de lavar as mãos, passamos a falar diretamente do Coliseu - ainda em reformas -, para o sensacional embate entre o time dos gladiadores cristãos da Galileia e dos leões da Samotrácia. A renda é recorde no Império: LXXXV mil dinheiros. Agora, é você aí, do campo, Vespasiano...

- Pois é, Péricles, os leões da Samotrácia fizeram um treino leve hoje pela manhã. Comeram nove escravos e, em seguida, deram algumas voltas em torno do gramado para fazer o quilo. Era o que já se esperava deles, estão em vantagem em relação aos cristãos, pois jogam em casa e um empate os classifica.

- E como foi o treinamento dos cristãos?

- Foi bem mais árduo. Ficaram o dia todo oferecendo a outra face, uns aos outros.

- E começa a luta! O gladiador cristão tenta fazer uma finta no leão, o leão derrapa, faz a meia-volta e só agora toma impulso. O gladiador joga a malha por sobre a juba do felino, começa a golpeá-lo com a clava, a torcida chia, o leão busca agora o revide. Aplica uma dentada nove por 12 na canela do cristão. E é falta! Você confirma aí debaixo, Vespasiano?

- Falta claríssima, Péricles. O cristão entrou muito duro no leão, isso é deslealdade!

- Cartão vermelho para o gladiador! Sai de campo inconsciente, para delírio da torcida pagã!

Muitas teorias seriam formuladas sobre o motivo pelo qual o "televisorum" não chegou aos nossos dias, tendo de ser reinventado. A mais plausível explicação seria que um imperador romano ordenou a descontinuidade dos aparelhos logo após a descontinuidade de Pompeia. Ao que parece, a população da cidade não percebeu a erupção do Vesúvio por estar assistindo a um programa equivalente à novela das VIII.

Ninguém deveria ficar boquiaberto, entretanto, se também provassem historicamente que os chineses foram, de fato, os inventores do minimalismo, em 87 a.C. Esses orientais, quando queriam punir um inimigo, colocavam-no num quarto escuro junto a um flautista, que ficava tocando a mesma nota musical por mais de 12 horas seguidas.

Convenhamos: o que isso tem de diferente de um disco do Philip Glass?

Mas o mais incrível seria se, daqui a 200 anos, pesquisadores de História chegarem à conclusão de que o Brasil nunca existiu. Após analisarem exaustivamente antigos documentos ultrasecretos formulados pela ABIN, os arqueólogos concluiriam: só fomos uma entre as muitas empresas da Globo.