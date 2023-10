Oito patas a quatro mãos

Um novo livro com tiras de humor dedicado ao cartunista Paulo Caruso.



Sou oriundo de uma família católica piauiense. Se há uma linha fundamentalista no papismo, a corrente meio nortista é talvez a mais xiita de todas. Senti o peso dos dogmas teresinenses sobre os ombros desde cedo, até mesmo quando ganhei um cachorro.

O filhotinho de pastor alemão teve que receber o nome Tom, porque assim teria sido batizado o cãozinho de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ou era nomeado de tal maneira, ou não teríamos um pet em casa. Por mim, se chamaria Dixie (pelo meu amor pelo dixieland jazz) ou Zappa (por razões óbvias), mas aceitei a imposição para não deixar de privar da companhia de um animal de estimação.

Tom foi um cachorro, digamos assim, ciclotímico. Dividia-se entre momentos carinhosos e agressivos. Uma noite, voltando de uma festa de aniversário, fui abrir a porta da garagem de casa. Coloquei a perna para dentro, a fim de me equilibrar melhor. Quando a puxei de volta, a calça veio sem perna. Naquela mesma noite, mamãe e vovó rezaram um terço agradecendo que havia sido apenas o tecido esmigalhado, e não minha canela, pelo xará do dogue de Santa Teresinha de Lisieux.

Meu amigão viveu 15 anos. Durante 14 anos e meio, foi um animal mais saudável do que o Johnny Weissmuller. Em seu último semestre, no entanto, sofreu de um mal que o impedia de ingerir água e ração. Sobrou para mim lhe meter Bonzo goela abaixo, três vezes ao dia. Todavia, não me queixo. O fato nos aproximou a tal ponto que, anos depois, pensei em homenageá-lo criando uma tirinha.

Inventei inicialmente Nestor & Laura. Contei a premissa a um cartunista da Folha de São Paulo. O rapaz chegou a esboçar algo, contudo, não sei bem a razão, mas se escafedeu por completo.

Chamar um cachorro de Nestor desagradou meu pai, cujo pai tinha o mesmo nome. Então, resolvi assumir o nome real do meu pastor alemão e apresentar alguns roteiros, com ele interagindo junto à cadela Laura, para o colega de revista Grifo, Augusto Bier.

Laura foi inspirada em Eva, uma collie que tivemos na infância. Era uma cachorra de pelo longo e brilhante, muito amada e mimada por mim e minha irmã. Eva, porém, não dava muito certo com o sexo oposto. Fizemos "n" tentativas de cruzá-la, nunca rolou.

Na derradeira diligência, um collie galã veio ter com ela e estavam bem interessados um no outro. Desafortunadamente, na data do enlace, aconteceu uma final de Copa do Mundo. No primeiro gol da seleção brasileira, os fogos de artifício deixaram o machinho apavorado e Eva novamente ficou na mão.

A essência de Tom & Laura - dois cães "engatados" discutindo questões existenciais, comportamentais e políticas - flerta com os pontos de vista de certos artistas que frequentei: Crumb, Thurber, Topor e até o (infelizmente) cancelado Woody Allen.

Por outro lado, como disse antes, a culpa de você estar com este livrinho na mão não é deles. Tem mais a ver com o catolicismo apostólico piauiense. Esse credo que transforma a simples adoção de um cachorro por uma criança num Apocalipse do apóstolo João.

Espero que Tom & Laura venda bastante. Os direitos autorais, a despeito de tudo, não serão revertidos a nenhuma ONG de proteção aos animais de rua. Eles virão para o Bier e para mim. Como os nossos doguinhos, somos dois outsiders das artes nacionais. E queremos continuar assim - só que com algum no bolso. Esse lance de mainstream é coisa de cachorro de madame.

Em tempo: Tom & Laura é dedicado ao caninamente fiel amigo Paulo Caruso.