Paulo e Golgona

Sobre dois poetas análogos e dessemelhantes.

Poesia devia se chamar poesias. Ou poiesis, aquela palavra grega que significa criação ou produção. E que o filósofo Martin Heidegger entendia como iluminação.

O parnaso é múltiplo demais para ser apenas um termo no singular. Percebo isso nitidamente ao ler livros de diferentes poetas ao mesmo tempo. No momento faço o exercício com o recém-lançado Poesia, de Paulo Mendes Campos, e Nadar na Piscina dos Pequenos, de Golgona Anghel.

São duas propostas bem diversas, e cada uma clareia determinadas porções do córtex à sua maneira.

Paulo Mendes Campos é aquele que conseguiu ser poeta na crônica e cronista na poesia. Não é tarefa para amadores e, para tanto, não basta criar meia dúzia de poemas em prosa. É preciso bem mais do que dialogar com O Spleen de Paris.

Veja-se, por exemplo, este Fragmentos em Prosa (em O Tempo da Palavra):

Nasci a 28 de fevereiro de 1922, em Belo Horizonte,

No ano de Ulysses e de The Waste Land,

Oito meses antes da morte de Marcel Proust,

Um século depois de Shelley afogar-se no golfo de Spezzia.

Nada tenho com eles, fabulosos,

Mas foi através da literatura que recebi a vida

E foi em mim a poesia uma divindade necessária.

É quase uma crônica, só que não. Porque, algumas estrofes à frente, surge algo assim:

...Chamava-se Maria e era linda e magra.

Que sofrimento olhar o tempo quando se ama.

Só a lembrança de teu chapéu de palha, Maria,

Nas tardes cálidas do Minas Tênis me arrancariam muitas lágrimas.

Fantasiou-se de pirata no carnaval e me deixou.

Morreu tuberculosa, de repente. Fui à missa de sétimo dia.

Desde então me arrepio quando escuto o Dies Irae.

Leio isto e, no mesmo dia, me abraço ao livro de Golgona.

Golgona, a jovem poeta nascida na Romênia, em 1979, e que se mudou para Portugal com o pai cônsul da embaixada romena em Lisboa. Já é possível notar em seus escritos uma articulação irônica, margeando o satírico, em que a poeta compartilha seu desencanto com a sociedade lisboeta do espetáculo. O estilo é tão dessemelhante ao de Paulo, mas também é claramente poesia de primeira água. Como neste seu Antigamente os bisontes eram gente:

Antigamente os bisontes eram gente

e namoravam as raparigas

mais bonitas da aldeia.

Os judeus tinham cauda e

os homens menstruavam duas vezes por mês.

Ninguém se queixava de nada.

Tudo tinha o seu lugar.

Líamos Tolstoi num Skoda,

Hölderlin num Trabant descapotável,

Joyce num Aston Martin,

Camões num UMM.

As grandes emoções

vinham de palavras longas:

australopitecos, jerusalamaleques,

extremaunçãoparaumapernadeau, etc.

Isto explica tanta coisa.

mas não vem nos livros de história.

A história faz apenas ecoar o passado.

Como um búzio.

O passado é o lugar onde os nossos ex

se juntam aos mamutes, à Céline Dion

e ao Windows XP.

Paulo e Golgona, cada um me pega de um jeito. O mineiro pela mão, me conduzindo adiante, em marcha lenta e gradual, pelas alamedas de uma vida. Golgona, como uma górgona, me agarra pelo pescoço, gira em torno de mim.Mas a poiesis de ambos é igualmente plural.