Pontuação, uma vírgula!

Por um idioma Molly Bloom.

(imagem de rawpixel.com.br)

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS

Local Academia Brasileira de Letras Rio de Janeiro Brasil

Data 6 de junho de 2023

Horário 15h

Continua após a publicidade

Presentes Excelentíssimos acadêmicos da ABL

a reunião teve início com o presidente propondo uma mudança ousada e revolucionária na gramática do idioma portuguesa eliminação das vírgulas pontos e vírgulas e outras pontuações houve um momento de silêncio perplexo seguido de suspiros e murmúrios entre os presentes o acadêmico da cadeira 21 sempre conhecido por sua excentricidade manifestou-se com veemência argumentando que esses sinais eram desnecessários e apenas causavam confusão nos textos segundo ele sem as vírgulas a leitura seria mais fluída e os textos ganhariam em concisão outros acadêmicos como os da cadeira 7 e 19 endossaram suas palavras com aplausos entusiasmados no entanto nem todos os presentes estavam convencidos da validade da proposta o acadêmico da cadeira 2 famoso por sua erudição levantou-se e com uma voz grave e pausada contrapôs a ideia ressaltando a importância das vírgulas pontos e vírgulas e outras pontuações na clareza e na organização do discurso ele citou inúmeros exemplos de textos em que a falta de sinalização poderia gerar ambiguidades e equívocos interpretativos o debate acalorado continuou por horas a fio com acadêmicos citando regras gramaticais e exemplos literários em apoio às suas posições a troca de argumentos embora calorosa sempre se manteve dentro dos limites da cortesia e do respeito mútuo após uma pausa para o chá das cinco o mesmo acadêmico retomou a palavra e sugeriu o compromisso de reduzir o uso da pontuação ao invés de eliminá-la por completo essa sugestão foi recebida com aplausos e sorrisos aliviados por parte dos presentes depois de uma prévia ficou decidido que as vírgulas pontos e vírgulas e outras pontuações seriam consideradas opcionais em determinados contextos como em construções de frases simples e diretas contudo seriam mantidas em casos em que sua ausência pudesse gerar ambiguidade ou prejudicar a clareza do texto encerrada a preliminar o presidente proclamou o resultado anunciando que a proposta de eliminar vírgulas pontos e vírgulas e outras pontuações havia sido afinal aprovada prevalecendo a opção de eliminar seu uso a decisão foi saudada com entusiasmo por todos os presentes que reconheceram a importância de retirar a pontuação e preservar a fluidez do nosso amado idioma a reunião foi encerrada com a promessa de se manter um diálogo constante sobre outras questões gramaticais buscando sempre o equilíbrio entre a tradição e a evolução da língua portuguesa assim se encerrou esta ata da reunião extraordinária da Academia Brasileira de Letras com a certeza de que apesar das divergências o amor pela nossa língua comum prevalecera que continuemos a celebrar e preservar a riqueza e a diversidade da última flor do Lácio utilizando nossos recursos linguísticos de forma consciente e precisa para que nossas palavras possam fluir harmoniosamente e transmitir com clareza nossos pensamentos e sentimentos.

E ponto final.