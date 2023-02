Nasce um personagem na Flórida.

(PlaygroundAI / Christian Holmes) Foto:

Mickey Mouse estava passeando pelo parque da Disney quando viu um homem sentado sozinho em um banco, com uma expressão triste no rosto. Curioso, o ratinho se aproximou e perguntou o que estava acontecendo.

O homem, visivelmente abatido, contou a história de como teve que sair de seu país por ser acusado de genocídio e agora estava sem rumo, sem saber o que fazer da vida.

Mickey, sempre otimista, tentou animá-lo: "Não se preocupe, amigo, aqui na Disney você pode ser quem você quiser, sem julgamentos. Temos personagens de todas as cores, tamanhos e formas, e todos são bem-vindos!"

Mas o homem não parecia convencido. "Mas eu não posso passar a vida inteira aqui na Flórida. Preciso voltar ao meu país e lutar por meus ideais".

Mickey coçou a cabeça, pensando em como ajudar o pobre cidadão. Foi então que teve uma ideia brilhante: "Já sei! Façamos um tour pela Disney, eu vou lhe mostrar tudo o que temos aqui. Tenho certeza de que depois disso você não vai querer sair nunca mais".

E assim, Mickey levou o homem para conhecer todas as atrações do parque. Começaram pela Main Street, onde experimentaram as famosas pipocas e algodão-doce. Depois, foram ao Castelo da Cinderela, onde assistiram a um belíssimo espetáculo de fogos de artifício.

Em seguida, foram para a Frontierland, onde andaram na Big Thunder Mountain Railroad e se refrescaram na Splash Mountain. Depois, visitaram a Adventureland, onde experimentaram o Jungle Cruise e o Piratas do Caribe.

O desterrado ficou maravilhado com tudo o que viu, mas ainda assim não parecia convencido. Foi então que Mickey teve uma última ideia: "Que tal você se juntar a nós e se tornar um personagem da Disney? Temos várias opções: princesas, super-heróis, animais... Você pode escolher o que quiser!"

O homem olhou para Mickey, pensativo. "Ser um personagem da Disney... seria incrível", murmurou. "Mas como eu poderia fazer isso?"

Mickey sorriu. "Simples! Vamos levar você para a nossa fábrica de sonhos, onde criamos todos os nossos personagens. Lá, você poderá escolher o que quiser ser e nós vamos te ajudar a se transformar."

Assim, o fugitivo político se juntou à equipe da Disney, tornando-se um personagem querido por todos os visitantes: o Capitão Metralha. E nunca mais pensou em sair daquele lugar mágico, onde tudo era possível e os sonhos se tornavam realidade.

Sorte nossa.