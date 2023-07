Sobre o pai do Mothers of Invention

Zappa são infinitos Zappas.

Afinal, assisti ao documentário Zappa (de 2020), do diretor Alex Winter.

Achava que sabia quase tudo sobre o grande iconoclasta do rock 'n' roll. (Aliás, como classificar Zappa? Roqueiro, compositor erudito contemporâneo? Ativista social? Bufão? Todas as anteriores?). O filme terminou, entretanto, trazendo informações que eu não tinha.

As primeiras sequências mostram o astro se apresentando na Tchecoslováquia, recém-liberta das correntes soviéticas pela Revolução de Veludo; Zappa fazendo shows e discursos para o povo tcheco; o presidente Václav Havel o convidando para ser "consultor especial para o comércio, cultura e turismo" de seu país. Isso tudo, eu já conhecia de trás para frente.

Mas, admito, não me lembrava da canção que ficou em 32º no ranking Billboard: Valley Girl. Foi das poucas composições de FZ que fez sucesso comercial, junto a algumas do seu álbum Sheik Yerbouti.

Valley Girl é uma parceria com a filha Moon e, como não podia deixar de ser, um pastiche de uma jovem "Valley Girl", termo que se referia a meninas adolescentes do Vale de San Fernando, em Los Angeles, na Califórnia, conhecidas por seu comportamento frívolo. Moon Zappa fez a maior parte dos vocais, parodiando o modo de falar das vãs garotas, enquanto papai Zappa entregava comentários satíricos. A peça é uma crítica ao consumismo, à futilidade e à falta de profundidade na cultura jovem da época.

Ver o filme, no entanto, foi bem mais do que descobrir que já houve um Zappa mais acessível ao grande público. Mostrou-me o quanto a cultura ianque, na qual o resto do planeta se espelha, perde em privilegiar o lixo para vendê-lo como perfume francês. FZ foi crítico feroz em suas letras sobre esse aspecto sórdido do Tio Sam.

Fez-me lembrar ainda os versos de I come from Nowhere (do mesmo álbum Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch, de 1982), onde ele tece um comentário sobre a superficialidade da sociedade, sugerindo que as identidades autênticas e individuais estão sendo perdidas ou escondidas.

"You might step on one

In the upcoming years

You might feel tiny and less important

You might get a few glances

Of the people with the stainless steel faces"

A sensação de "não pertencer", expressa no título e no refrão, perpassa por toda a canção de forma metafórica.

Quando subiram os letreiros finais do documentário, ao som da críptica Watermelon in Easter Day, me veio um pensamento: como seria o Zappa de 2023? Nunca saberemos. Mas uma certeza ficou: com ele, 2023 estaria bem melhor.