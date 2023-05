Tinha um dicionário no meio do caminho

São infinitas as possibilidades de se poetizar drummondianamente com este dicionário.

(Ilustração de Carlos Castelo, PlaygroundAI)

Pelas prateleiras e cantos do meu apartamento há livros de quase todos os tipos: poesia, prosa, aforismos, diários. De alta e baixa literatura. Mas, se tem um "gênero" pelo qual sou maníaco é o dos dicionários. Possuo até os de assuntos inimagináveis: do Dicionário do Diabo, de Ambrose Bierce, ao Dicionário de Santos, de Daniel Attwater.

Faltava-me o Dicionário Drummond. Pois não é que o IMS vai e lança? São 672 páginas com verbetes-ensaios, organizados por Eucanaã Ferraz e Bruno Cosentino. Os tópicos dissecam o poeta itabirano, de A a Z.

Chamaram-me atenção, logo de cara, na letra H, Humor - de autoria de Walnice Nogueira Galvão. Em seguida, na P, Pai, escrito por meu ex-professor na Unifesp, além de poeta como o autor dicionarizado, Leonardo Gandolfi.

Por razões de ofício logo estava me debruçando sobre o registro Crônica, de Sérgio Alcides.

São infinitas, aliás, as possibilidades de se poetizar drummondianamente com a obra. Há entradas bem específicas, como Poema de Sete Faces, José, Máquina do Mundo e até Greta Garbo. Gauche e Diário igualmente me chamaram imediata atenção.

Para fechar esta breve nota, fica uma menção do poeta dos poetas brasileiros às notas que moram nos dicionários como o dele:

A Palavra

Já não quero dicionários consultados em vão. Quero só a palavra que nunca estará neles nem se pode inventar.

Que resumiria o mundoe o substituiria.Mais sol do que o sol,dentro da qual vivêssemostodos em comunhão,mudos,saboreando-a.