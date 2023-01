Um dia, nas labaredas

Não via o Cavalcanti há uns 12 anos. Desde quando trabalhamos na ainda minúscula agência de publicidade dele. Marcamos um almoço num pequeno restaurante no Itaim Bibi. Ficava mais prático para o Cavalcanti. Ele morava a dois quarteirões dali e, na mesma rua, montara um escritório que atendia a um número seleto de clientes de grande porte. Foi pontual. Chegou na companhia de Cavalcanti Filho que, como nós, era redator de propaganda. "Deixa eu te apresentar a esse outro babaca da Criação" - foi ele dizendo sobre o rapaz. Abrimos um Rioja para brindar o raro reencontro. Cavalcanti fez questão de frisar que pagaria o vinho. Além de ter amealhado uma fábula com suas contas publicitárias, conhecia minha condição de CLT da Propaganda. Quando os pratos chegaram à mesa o celular do Cavalcanti tocou. Era a esposa. Ele ficou alguns segundos ouvindo o tartamudear dela. Depois, virou-se para o filho e disse, calmamente: "Vai até lá em casa. A mamãe disse que - parece - que está havendo um incêndio no apartamento." Cavalcanti Filho engatou uma primeira e saiu quase pulando da mesa. Eu, que conhecia muito bem a fidalguia do pai, emendei: "Você não quer dar uma olhada no que aconteceu? Outro dia a gente almoça..." "De maneira alguma" - disse ele -, "me fala o que você anda aprontando..." Voltamos a falar sobre as estupidezes da atividade; o Alzheimer do Cerqueira (um talentoso ilustrador que trabalhara conosco); a falência da produtora do Lourenço ("o filho da puta bebeu a empresa..."). Depois de alguns minutos, o Cavalcanti começou a se impacientar. Ligou para o celular da mulher, deu caixa postal. Foi minha vez de tranquilizá-lo. "Fica frio. Uma vez eu tive esse problema no meu apartamento. Era um curto circuito de nada. Só fumaça." E acrescentei, naquela convicção dada pelas duas taças do vinho espanhol: "Além do mais, se fosse um puta incêndio - um Joelma, um Andraus - daqui a pouco estariam subindo por esta rua vários caminhões de bombeiros." Foi acabar de dizer a última frase e logo sobrevieram as sirenes: "Uóóóómmm, Uóóóómmm, Tiiiiiimm!!!!" Subiam à toda três Scania vermelhos da Brigada Antifogo. Eu ia fazer uma observação engraçada, para quebrar o gelo . Mas, de novo: "Uóóóómmm, Uóóóómmm, Tiiiiiimmm!!!!" Outros dois carrões, com suas enormes escadas Magirus. Olhei para o velho Cava. Lívido, ele ponderou: "Melhor irmos lá." Subi a rua num grande constrangimento. Cavalcanti mostrava todo seu fairplay ainda tentando puxar conversa comigo. A comunicação era difícil, pois tínhamos que desviar das poças d'água, mangueiras e fotógrafos da imprensa. Quando paramos no semáforo da esquina de seu apartamento, senti o cheiro de plástico queimado. Um senhor idoso nos abordou: "Parece que foi dos grandes. Diz que estão saindo umas línguas de fogo de cinco metros..." A nonchalance de Cavalcanti acabou ali. Entrou fumaça adentro, tropicando e saindo do meu raio de visão. Só fui encontrá-lo bem mais tarde, as chamas já aplacadas. Estava abraçado à mulher, à netinh