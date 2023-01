Identidades Design Weekend 2017

Bar modernista, linhas ortogonais criadas pelo designer e vidro canelado muito bem utilizado, o que cria uma nuance interessante dos objetos dentro do móvel

Bar Modernista de Giácomo Tomazzi Studio -

Banco barba negra, feito da madeira africana, zebrano, possui um desenho super específico, e o designer trabalha muito bem a ergonomia junto com a estética do banco

Banco Barba Negra de Marcos Amato -

Rodrigo Ohtake, poltrona Cuba

Repetição de formas, mistura de vários materiais e texturas: madeira de eucalipto (quente e maciço) e inox escovado (frio), tecido de linho (macio)

Poltrona Cuba de Rodrigo Ohtake -

Ana Neute, Luminária Elo, sua nova coleção é muito elegante com traços cilíndricos e finos, as peças são em latão, uma peça híbrida que além de sua função primária de iluminação, também possui a função de mesa lateral.

Luminária Elo de Ana Neute -

Gustavo Dias, Woo Design, Vasos ginga, o designer evolui sua peça antes apresentada em madeira, a escolha de diferentes cores de pedras

Vasos Ginga de Gustavo Dias - Woo Design -

Luminária Medusa

Luminária Medusa de 80e8 -

Ines Schertel, Banco... com uma historia muito divertida de quando um ramo de trepadeira começou invadir seu ateliê... foi a inspiração para criar esse lindo ramo do banco... e com uma de suas muitas técnicas de tingimento para a matéria prima lã, a designer tinge a peça com folhas e flores.

Banco Truvisca de Ines Schertel -

Vaso, do projeto Vasos_BR da Galeria Nicoli,

O vaso trabalha muito bem a transparência do vidro, criando uma ótima conversa entre suas formas, do seu externo ortogonal, saem

Como se o cubo estivesse derretendo, formando uma gota, criando assim, sua função primária de vaso.

