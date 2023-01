Drake interrompe show após incidente com fã

Drake passou por um grande susto durante uma apresentação neste domingo, 22. O rapper fazia um show no Apollo Theatre, em Nova York, que foi interrompido quando um fã caiu de um mezanino.

De acordo com o New York Post, o incidente ocorreu momentos depois do início da performance de Drake com 21 Savage, parceiro no álbum Her Loss.

Antes de sair do palco, o rapper teria dito ao público que só queria ter a certeza de que a pessoa estava bem. Minutos depois a apresentação foi retomada após a equipe informar que estavam todos bem.

Assista ao vídeo (as imagens podem ser sensíveis):

Drake pausou show após fã cair do mezanino, nos Estados Unidos.



pic.twitter.com/XPZ7nePDcL — José Norberto Flesch (@jnflesch) January 23, 2023

Em nota, o Apollo Theatre afirmou que está investigando a situação de forma mais aprofundada.