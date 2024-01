5 perfumes para apostar neste verão

Aromas quentes, florais e cítricos dão o tom nesta estação ( Foto: Unsplash)

2024 começou aquecido na perfumaria e se depender dos mais recentes aromas lançados, o novo ano promete ser bastante marcante e cheiroso.

Preparamos uma lista com 5 perfumes para você apostar já neste verão e não passar despercebido:

Expedição, Granado, R$ 260,00 (75 ml)

O perfume lançamento da Granado é um convite para uma aventura pela mata atlântica. Numa criação cheia de contrastes, a fragrância floral amadeirada especiada abre com notas de topo de bergamota, limão e pimenta preta; no coração, notas de íris, olíbano e pinho; as notas de saída de âmbar, cedro e sândalo convertem-se num aroma elegante, cítrico, fresco e marcante, por causa das madeiras presentes. É transversal ao DNA da marca os cheiros atemporais, que ressaltam os ingredientes nacionais. Um verdadeiro coringa para o dia a dia.

O perfume faz parte Coleção Vintage, que propõe uma expedição pela história da Granado e do Rio de Janeiro. Inspirada na riqueza da flora brasileira, a coleção mergulha no universo da perfumaria para representar toda a exuberância das florestas brasileiras.

Rivère Bleue, O.U.i, R$ 349,00 (75 ml)

Inspirado no Sena - um dos rios mais emblemáticos do mundo, no coração de Paris - o perfume amadeirado especiado é uma criação para mergulhar na vida e desfrutar o extraordinário. Tem notas marcantes das madeiras de cedro e sândalo, com o contraste fresco das notas especiadas e folhas de violeta, uma combinação que imprime frescor e fluidez para a fragrância. Notas que traduzem uma elegância ímpar e representam o savoir-faire da alta perfumaria francesa.

Ozara, Avatim, R$ 180,00 (100 ml)

A primeira fragrância unissex da Avatim é especial não só pelo seu nome (significa 'deserto' em igbo, idioma falado na Nigéria), mas também pela sua composição. As notas metálicas presentes no topo da fragrância dão um toque de modernidade que evolui para o corpo, com as notas amadeiradas de cacau e o frescor da sálvia.

Quasar Vision, O Boticario, R$ 154,90 (100 ml)

Inspirada nos homens que estão à frente do seu tempo e enxergam além, este desodorante colônia buscou no horizonte a inspiração para a construção da sua fragrância. Possui notas cítricas e aromáticas instigantes que traduzem o frescor clássico, enquanto as notas metálicas trazem um toque de modernidade. No fundo, a força amadeirada do cedro confere potência e intensidade para o olfativo.

Luna Rossa Ocean, Prada, R$699,00 (100 ml)

O mais recente lançamento da Prada, esta eau de parfum combina os melhores ingredientes da natureza com intensa sofisticação e sensualidade por meio de tecnologia pioneira. Criada pelos mestres perfumistas Anne Flipo e Carlos Benaim, a fragrância abre com uma explosão revigorante de essência de toranja, contrastada com o aroma amadeirado do incenso e um rico acorde de baunilha. Sua composição foi desenvolvida por meio da molécula de AmberXtremeTM, que aumenta a intensidade dos ingredientes e difunde um rastro poderoso de aroma.