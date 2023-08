Algarve: bem-estar, experiências e slow living

Picnic, massagem ao ar livre e passeis de bicicleta compõem experiências no Algarve ( Foto: Divulgação/Tivoli)

Praias paradisíacas, campos de golf e dias de sol e bom tempo na maior parte do ano. Assim é o Algarve, região sul de Portugal, e que cada vez mais tem investido no slow living para atrair turistas de todas as partes do mundo. A tendência caracterizada por viagens menos "movimentadas" e maior atenção às experiências e ao bem-estar tem sua expressão máxima há pouco mais de duas horas de carro de Lisboa.

Comece sua imersão no recém renovado Tivoli Marina Vilamoura. Com uma localização privilegiada, ao lado da Marina de Vilamoura, com vista para o Oceano Atlântico e ponto de acesso para passeios pelo Parque Natural da Ria Formosa e a múltiplas descobertas culturais, o Tivoli Marina Vilamoura passou recentemente por uma remodelação quase total, preparando-se para receber os seus clientes num ambiente mais contemporâneo e sofisticado, marcando um novo capítulo de uma história que já conta com 35 anos.

Esta renovação traz novidades por todo o hotel, desde a reforma dos quartos, passando pelo imponente lobby de entrada, pelo restaurante do café da manhã, pelo The Argo Cocktail Bar (e desfrute das criações espetaculares do renomado Bartender Nelson de Matos) e por toda a parte exterior da piscina e jardins.

"Esta reforma marca um novo começo para o Tivoli Marina Vilamoura. Um hotel que nos últimos 35 anos soube estar sempre à frente do seu tempo, fruto do trabalho incansável de uma equipe focada em prestar um serviço inovador e de excelência e que hoje tem um produto renovado para poder superar ainda mais as expectativas dos clientes", afirma Hugo Gonçalves, Diretor Geral do Tivoli Marina Vilamoura.

Com um design e decoração que reforça o conceito de lazer e bem-estar característico da marca, numa perfeita sintonia entre o espaço exterior e interior, os 9 andares de quartos, num total de 383 quartos incluindo 21 suites, refletem agora um ambiente inspirado pelas praias e pelo mar do Algarve, aliando a clássica elegância da marca Tivoli a um design de inspiração náutica e contemporânea. A bela piscina exterior, entre o hotel e a praia, bem como seu exclusivo clube de praia Purobeach

Os jardins transportam para um verdadeiro paraíso à beira-mar, com as suas 70 novas palmeiras e uma nova organização de circulação repensada com vista a aumentar o bem-estar e a privacidade de cada hóspede.

Distribuído por 2.400 m2 exclusivamente dedicados ao relaxamento profundo, rejuvenescimento e conexão entre corpo e mente, o Tivoli Spa dispõe de 11 salas de tratamento, sauna, banho turco, piscina interior e piscina de vitalidade, uma experiência de cura holística que pode ainda ser complementada com os programas de fitness ou sessões de treino pessoal no Tivoli Shape.

A Tivoli Hotels & Resorts nasceu em 1933, com a abertura do Tivoli Avenida Liberdade, no coração de Lisboa. A Avenida, que mais tarde viria a ser a "Champs-Élysées" portuguesa - por suas elegantes lojas de rua de marcas de luxo e palacetes glamourosos - tornou-se símbolo do poder econômico e destino chic da capital.

Celebrando 90 anos de história, a marca hoteleira centra-se em experiências únicas a seus hóspedes, em destinos badalados mundo afora: de Portugal à Holanda e ao Brasil, do Qatar à China, Espanha e Itália. Em 2006, a Tivoli Hotels & Resorts adquire a sua primeira propriedade no Brasil: o Tivoli Ecoresort Praia do Forte, em Salvador (Bahia), seguindo-se o Tivoli Mofarrej (São Paulo), em fevereiro de 2009.

Logo depois, se quiser "mudar de ares", sem perder de vista a beleza do Oceano Atlântico, passe uns dias relaxantes e inesquecíveis no Tivoli Carvoeiro, na falésia de Vale Covo. O resort, com uma vista de tirar o fôlego do mar e da falésia, apresenta nuances terracota por onde que que se olhe.

A paisagem idílica, as experiências gastronômicas nos cinco restaurantes do complexo, os tratamentos de wellness no Tivoli Spa e no prestigiado centro de fitness, além do conforto dos quartos e excelência nos serviços, garantem momentos muito bem passados. Inspirado na localização única do Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, o Tivoli Spa homenageia as origens algarvias e a sua ligação com o Oceano Atlântico. Com tratamentos de assinatura, rituais faciais e corporais à base de ingredientes locais e inspirados no oceano, o Tivoli Spa proporcionar-lhe uma maravilhosa experiência de bem-estar e relaxamento, repleta de essências do Algarve. Imperdível!

Onde comer

Inaugurado dia 15 de junho, em Faro, o restaurante de Diogo Martins (chef) e Diogo Santos (bartender), ambos de origem algarvia o Zebra surge como um restaurante neo-italiano, despretensioso, jovem, arrojado e contemporâneo. O espaço é composto por um home bar e uma sala de jantar com 40 lugares sentados onde a viagem acontece. Ao entrarmos, o ambiente, escuro e bem intimista, convida-nos a um copo de boas-vindas, num bar carregado de coquetéis de autor com um mix de técnicas de culinária aplicadas a estas bebidas criativas. Há coquetéis tradicionais como o Expresso Martini e o Amareto, e outros como, o Nacciola daisy, Millionaire number 4 e o Siccilian sour, que são criações propostas por Diogo Santos.

Ao leme do bar, este bartender algarvio, trabalhou no conceituado restaurante The Duchess, em Amesterdão, com uma estrela Michelin, antes de se juntar ao projeto e é ele que nos abre a porta para esta selva urbana.

Dentro do restaurante, uma série de mesas, são um convite a entrar, beber, comer e ficar. Detalhes não vão faltar neste projeto de identidade própria com a ambição de revolucionar a cidade. Desde a prima Girafa vestida de Zebra que surge no meio da sala a dar as boas-vindas a quem chega, até às imagens da protagonista principal, que vão estar a passar durante toda a refeição, em grandes televisores dispostos no espaço, tudo vai permitir levar o cliente numa experiência como nenhuma outra.

No menu do Zebra by chef Diogo Martins, encontramos risoto de abóbora, com pêssego e pesto, peixe pregado com cevadinha, alcaparra e rabanete, lombo de rossini, foie e trufa preta, panna cotta com pêssego, maracujá e gengibre, e outros pratos deliciosos de cozinha clássica italiana, com ingredientes algarvios e outros trazidos diretamente de Itália. Vale a pena experimentar!