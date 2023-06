Arte, história, bem-estar e perfumaria em Cascais

O Artsy é um pequeno hotel de charme que promove uma experiência original e autêntica aos hóspedes, ligando arte, história e estilo e em Cascais. ( Foto: Gonçalo Miller / Divulgação)

Há hotéis, e hotéis. E depois há o Artsy, um pequeno hotel de charme que promove uma experiência original e autêntica aos hóspedes, ligando arte, história e estilo, com um serviço excepcional e instalações que se destacam pelo enorme cuidado e qualidade da decoração.

A intervenção na fachada do famoso artista urbano português, Alexandre Farto - mais conhecido como Vhils -, não passa despercebida por quem lá passa. E aí tem início a experiência que transcende uma hospedagem clássica: os hóspedes que optarem por ficar na ala nova vão ter a sensação de "dormir dentro de uma obra de arte". O palacete onde hoje nasce o Artsy Cascais é um dos primeiros exemplos da chamada arquitetura de veraneio, testemunhando a vivência de Cascais desde o início de século XX, o destino balnear de eleição da família real portuguesa. Construído por um empresário amigo do Rei D. Carlos I, pertenceu ainda ao industrial português Alfredo da Silva, até chegar às mãos do empresário Francisco Maria Balsemão, um dos atuais proprietários.

O Artsy está localizado na Avenida Dom Carlos I, com uma vista desobstruída e inigualável para o mar, para a Baía e a Cidadela de Cascais. ( Foto: Divulgação)

"O nosso objetivo foi transformar um palacete do século XIX num hotel de charme de 5 estrelas, demonstrando o melhor de Cascais e trabalhando em colaboração com artistas e produtores nacionais," afirma Francisco Pestana, diretor geral do hotel.

O edifício original de mais de 120 anos encanta não só pela beleza arquitetônica, mas pelo conjunto da obra: o Artsy Cascais Boutique Hotel tem apenas 19 quartos e suites de diferentes tipologias, em que se celebra a história, a arte e a cultura de Cascais; está localizado na Avenida Dom Carlos I, com uma vista desobstruída e inigualável para o mar, para a Baía e a Cidadela de Cascais. Perto da magnífica Praia do Guincho - point de surfistas e celebridades e locais -, a 25 minutos do aeroporto de Lisboa e a 20 minutos do centro da capital, este novo ícone de Cascais não podia estar mais bem localizado.

O projeto de decoração e design do interior dos espaços ficou a cargo da arquiteta de interiores Marta Carreira. ( Foto: Divulgação)

Peças de arte contemporânea com alusão a Rembrandt destacam-se por todo o hotel e servem de pano de fundo para realçar a beleza do local; o mobiliário em cores vivas e com peças desenhadas à medida, inevitavelmente nos relembra do local à beira-mar em que estamos e da atmosfera que envolve o hotel. O projeto de decoração e design do interior dos espaços ficou a cargo da arquiteta de interiores Marta Carreira, que leveou para os quartos "elementos de areia e mar" que nos remetem às praias de Cascais e à aura boêmia da Vila, tantas vezes reconhecida pelos turistas como a Riviera portuguesa.

E para dizer que não falei das flores, o aroma sentido por todo o hotel foi especialmente criado para o Artsy pelo perfumista português Lourenço Lucena - o único português a integrar a Sociedade Francesa de Perfumistas - e caracteriza-se pelas notas de laranja e manjericão, que se fundem com notas de madeira queimada, cedro e pimenta preta, complementando a sensação acolhedora e de bem-estar. Um luxo!

Há no rooftop do hotel uma piscina climatizada e um honesty bar, onde os clientes podem criar o seu próprio coquetel, e brindar à paisagem estonteante do balneário português. ( Foto: Divulgação)

O Artsy vai proporcionar várias experiências aos seus clientes com visitas guiadas à Casa das Histórias de Paula Rego, visitas ao atelier de Joana Vasconcelos e tours personalizados por Cascais e arredores tais como passeios de bicicleta, trekking, passeios de barco, provas de vinhos e outro tipo de atividades que demonstrem a riqueza e variedade da vila de Cascais.

Para rematar, há no rooftop do hotel uma piscina climatizada e um honesty bar, onde os clientes podem criar o seu próprio coquetel, e brindar à paisagem estonteante do balneário português. A cereja no topo do bolo é o restaurante, que ficou a cargo do chef Daniel Estriga, provendo uma experiência personalizada e um menu flexível focado essencialmente em evidenciar os produtos do mar, mas também pratos com "influências do mundo inteiro, incluindo tradições portuguesas reajustadas à realidade dos nossos dias".

Quartos sóbrios, espaçosos e confortáveis: os hóspedes que optarem por ficar na ala nova vão ter a sensação de "dormir dentro de uma obra de arte". ( Foto: Divulgação)

Merece ir já para a sua bucket list.