Conheça o brasileiro que será o responsável pela comunicação global de Armani Beauty em Paris

Marcello Berg, o novo Gerente de Comunicação Global para Armani Beauty.

Esta é uma história de inspiração, dedicação e conquista. Há um brasileiro que está fazendo história no mercado da beleza global e ajudando a colocar um novo olhar para os desafios de mercado impostos pelo setor.

Formado em Comunicação Social - Jornalismo - pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcello Berg é o primeiro da sua família a cursar uma Universidade. Homem gay, crescido na periferia de São José dos Campos, no interior de SP, sempre estudou em escola pública e, no Ensino Médio, foi bolsista integral no Colégio Juarez Wanderley - referência no estado, mantido pelo Instituto Embraer de Educação e Pesquisa para estudantes em situação de vulnerabilidade social. Depois da graduação, fez um MBA em Marketing e Mídias Digitais pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.

Com vivência prévia em veículos de comunicação e conteúdo digital, como o Grupo Bandeirantes e Ingresso Certo, Marcello Berg trabalhou na L'Oréal Brasil durante sete anos e atuava, até então, como Relações Públicas Sênior. A oportunidade de ir para a sede surgiu há um ano; depois de uma batelada de entrevistas e a indicação pelo board para o programa de talentos Assessment Center, Marcello foi o escolhido para o cargo. "Foi trabalhando no mercado de beleza de luxo que descobri a minha vocação como Relações Públicas e pude deixar minha marca", afirma Marcello. "Comecei na L'Oréal Luxo em 2016, na área de Comunicação das marcas Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Prada, Azzaro, Cacharel e Mugler. Sempre com mindset de inovação, pude empreender, sendo o responsável pela criação de um novo canal de Comunicação Interna para os colaboradores da L'Oréal Luxo no Brasil", orgulha-se Marcello.

Já na França, na sede da Companhia, em Paris, inicia a partir de outubro, como expatriado, a carreira internacional na função de Gerente de Comunicação Global para Armani Beauty, uma das marcas-foco do Grupo, sendo o primeiro brasileiro a ocupar essa posição de tamanho destaque - e responsabilidade - no setor da beleza. Vale destacar que o Brasil é o 4º maior mercado consumidor de beleza do mundo e para a categoria de fragrâncias, é o número 2.

Dentre os muitos projetos que esteve envolvido no Brasil, Marcello atuou no relançamento e reposicionamento da marca Yves Saint Laurent Beauty no país em 2020, 2021 e 2022. Diante de um contexto extremamente desafiador como o da pandemia, Berg liderou a estratégia de comunicação integrada para a marca entre influenciadores digitais, celebridades e imprensa, sendo o responsável por marcos de, por exemplo, o crescimento de triplo dígito em vendas da marca no mercado de luxo, bem como o ranking no TOP 5 de fragrâncias femininas com o lançamento de LIBRE, entre outros; foi a primeira marca a fazer um evento virtual no Brasil, durante a pandemia.

"Meu objetivo é mostrar para jovens como eu, que cresceram na periferia com poucos recursos financeiros e oportunidades, que é possível alcançar os seus objetivos, por maiores que sejam os obstáculos. Acredito que o exemplo, por meio da educação e da inspiração através de boas histórias, pode mudar o rumo da vida de uma pessoa, assim com mudou o meu. Quero ser essa referência", emociona-se Marcello.