Raposa em pele de Cordeiro

Uni, um refúgio de cores e sabores, onde cada coquetel é tratado como se fosse um perfume ( Foto: Divulgação)

Já imaginaram um bar onde não se servem bebidas comuns como o vinho, a cerveja ou o whiskey, nem coquetéis tradicionais; só mesmo os saídos de um menu criado por Constança Raposo Cordeiro - uma figura curiosa e excêntrica, hábil e criativa.

Foi na Toca da Raposa onde Constança fez história no mundo da coquetelaria, em Portugal. Depois de um tempo morando em Londres e trabalhando em bares da cidade, onde adquiriu muito do seu conhecimento em mixologia, Constança regressou a Lisboa e abriu aquela que seria a sua "toca" dos mais excêntricos coquetéis de autor. O simpático bar na região do Príncipe Real serve charme, originalidade e sabor nas suas criações. Foi também um celeiro para o desenvolvimento da base que agora vemos nos coquetéis do novo UNI, o segundo bar de (Constança) Cordeiro, onde as bebidas são embasadas nas cores: preto, rosa, vermelho... cores estas extraídas dos próprios elementos naturais utilizados nos coquetéis.

Constança não é somente uma bartender, mas também uma artista, apta a desenvolver coquetéis disruptivos e geniais. A aposta do UNI passa por um menu de bebidas únicas, todas muito diferentes, resultado das inúmeras experiências feitas por ela até chegar ao sabor (único) de cada uma. Tudo é uma ilusão! Não espere, contudo, fumaças e camuflados que distraem os sentidos. Aqui, quem brilha mesmo são os coquetéis.

Constança Raposo Cordeiro: criadora e criaturas ( Foto: Divulgação)

Sem muito apelo visual, a atenção está toda voltada para a confecção de cada drink, da utilização de cada ingrediente e do sabor intrigante de cada bebida. Estamos diante de um modelo diferente de criar coquetéis e de uma nova experiência de bar, que é uma imersão e que parte muito do processo experimental, sensorial e do apuramento de algumas técnicas mais particulares.

Partindo do álcool como condutor de sabor, o UNI coloca ênfase nas frutas, nas plantas, nos botânicos, nos minerais e nos cereais nacionais. A ideia é olhar para cada coquetel como se de um perfume se tratasse - resultado de 10 a 15 ingredientes por bebida - sendo que todos se mesclam num sabor único e distinto, um 'uniflavor'.

O espaço é pequeno, mas exclusivo e futurista, de ambiente leve e toque 'marmoreado'; foi pensado como um objeto, com grande atenção aos detalhes. O foco está no bem-estar, mas há também a preocupação de recorrer a materiais sustentáveis. No centro da sala quadrada, cercada por cortinados sóbrios, está um imponente balcão de tampo espelhado, criado por Alex Ruas (Behind Bars) - que desenvolve projetos para os melhores bares do mundo. A energia quente e limpa do espaço - e que tem muito a ver com as bebidas que se fazem aqui - é irradiada pela sala. Mas voltamos ao balcão, palco do show de Constança, que está prestes a começar... baixam-se as luzes e ouve-se o chocalhar do shaker, onde já estão o gelo e os ingredientes-segredo para a primeira criação da bartender, que logo verte a mistura para um copo em cerâmica produzido pelos designers brasileiros do Studio Neves. O teto promove um reflexo do balcão, que cria um efeito espelhado, efeito que dá mais amplitude ao bar, complementando a sensação de movimento e provocando um efeito interativo no espaço e em cada coquetel.

"Quero provocar novas sensações, quero que os ingredientes e os seus sabores se harmonizem e quase desapareçam, dando lugar a um outro sabor, o 'uniflavor' específico daquele coquetel". ( Foto: Divulgação)

Levou mais ou menos um ano para Constança chegar aos resultados desejados, num processo criativo livre e sem regras."Há algum tempo que me apetecia fazer algo diferente, recorrer a novas técnicas, e vejo este passo como a evolução natural do que fiz até aqui. Conheço bem o mercado a este nível, e não conheço nada parecido, a nível nacional ou internacional. Quero provocar novas sensações, quero que os ingredientes e os seus sabores se harmonizem e quase desapareçam, dando lugar a um outro sabor, o 'uniflavor' específico daquele coquetel. Quero que os 10 coquetéis do menu tenham todos essa identidade única, embora feitos com dezenas de ingredientes", explica Constança.

E que os incautos não se confundam: o conforto do Uni, que é um luxo, está nos detalhes mais simples e que potencializa toda a irreverência dos coquetéis, numa simbiose perfeita do aconchego com a ousadia da Raposa. Por isso mesmo, vá com ideias de viver uma experiência sensorial UNI(ca).

Serviço Horário: das 18h00 às 02h00, de quinta-feira a domingo. Preço médio dos coquetéis: 16EUR (aproximadamente R$ 87). Endereço: Rua de O Século, nº 204, Lisboa. Reservas: https://letsumai.com/widget/uni