Eleições 2022: Famosos relatam insônia e ansiedade pré-votação

Foi difícil dormir neste domingo, 2. Durante toda a madrugada, usuários do Twitter relataram insônia e ansiedade para encontrar as urnas e votar nos candidatos das eleições deste ano. De anônimos a famosos, foi difícil cair no sono. Você conseguiu?

Logo na virada de sábado para domingo, o humorista Paulo Vieira publicou: “quem que consegue dormir”. Pouco mais de 20 mil pessoas haviam favoritado o tuíte até às 6h de hoje. E mais de mil comentários concordavam da dificuldade de ter a noite de sono.

A cantora Teresa Cristina também sentiu dificuldade e adaptou uma frase bastante conhecida pelos usuários da rede do passarinho para brincar com a situação: “Como dormir Google procurar”. O presidente da CUFA Brasil passou pelo mesmo.

Tico Santa Cruz buscou colegas insones em seu perfil. Mais de 11 mil pessoas curtiram a postagem. Além do sono, os brasileiros encaram o dia de hoje como decisivo, ainda que incerto se o País terá ou não segundo turno.

O perfil ‘Babi’ relatou a mesma dificuldade, assim como o “Central Reality”, que tem o histórico de acompanhar programas por horas na madrugada, e o satírico “Diferentona. A conta “igucampos” tentou resumir: “ansiedade a mil com essa eleição… uma mistura de alívio e preocupação”.

Apesar do favoritismo do candidato petista, Luiz Inácio Lula da Silva, marcando próximo dos 51% dos votos válidos, conforme o Média Estadão Dados, é incerto dizer que a eleição para presidente encerra neste domingo. A campanha pelo voto útil também não apresentou efeitos nas últimas pesquisas. Enquanto isso, Bolsonaro tem 36% dos votos válidos.