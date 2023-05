Eliezer fala sobre vida sexual com Viih Tube após nascimento de Lua

Neste domingo, 30, o ex-BBB Eliezer respondeu algumas perguntas sobre sua nova vida após o nascimento da primeira filha com a também ex-BBB, Viih Tube.

Lua nasceu no último dia 13 de abril e desde então os papais estão revezando as tarefas e cuidados com a pequena.

Um dos internautas perguntou sobre a vida sexual do casal após a chegada de Lua. Viih Tube ainda está no período de puerpério e Eliezer então confessou que ficou pensando nisso dia desses, afinal, vivem somente os dois.

Eliezer disse que está na contagem regressiva para poder ter relações sexuais novamente com a Viih. “Faltam 25 dias”, brincou ele com um emoji de risos.

Na sequência ele explicou “A Lua dorme com a gente no quarto, somos praticamente só nós dois, ela mama toda hora, cada mamada é ‘papo’ de uma hora, e depois eu entro para fazer ela arrotar e ninar (...) Em uma dessas madrugadas que fiquei de plantão, pensei nisso, como vai ser”, revelou o recém-papai.





Eliezer diz que está na contagem regressiva para voltar a ter relações com Viih Tube Foto: Reprodução/Instagram/@eliezer

