Competidor desloca ombro ao celebrar acerto durante game show americano

Um participante de um game show norte-americano deslocou o ombro após comemorar uma vitória. Durante o programa The Price Is Right, Henry teria se machucado ao pular de alegria após o acerto de um dos desafios do show. Em vídeo publicado nas redes sociais do programa, é mostrado o exato momento da celebração. Segundos depois, o competidor volta ao palco acompanhado de sua esposa para continuar o jogo, já que não conseguia mover o braço.

Homem desloca ombro ao celebrar vitória em programa de TV Foto: Reprodução / Instagram The Price Is Right

The Price Is Right tem como objetivo que os participantes adivinhem corretamente o preço de itens comuns para que eles possam ganhar dinheiro e prêmios. Neste episódio, Henry teve 30 segundos para acertar cada dígito no preço de uma viagem ao Havaí. Ao acertar, o homem pula em celebração e, é nesse momento, que o seu ombro é deslocado.

No post, o perfil do programa brinca “ele ganhou uma viagem para o Havaí e para a Emergência”. Henry está se sentindo melhor e está se curando agora, completa a mensagem. Confira o vídeo: