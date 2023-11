Estadão ganha prêmio de inovação em jornalismo de dados com especial sobre ‘BBB’; veja

O Estadão ganhou a categoria Inovação do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados, com a matéria BBB 23: Inteligência artificial revela quem mais apareceu nos VTs do programa, produzida pelos jornalistas de dados Lucas Thaynan e Cindy Damasceno e pelo designer gráfico Bruno Ponceano.

Publicado em 19 de abril de 2023, o material analisa os 90 primeiros episódios do reality show da Rede Globo. Foi um total de 89 horas de vídeos, com os segundos na tela de cada competidor cronometrados com a ajuda de inteligência artificial (IA).

Estadão ganha prêmio de inovação em jornalismo de dados com especial sobre 'BBB' Foto: Reprodução de vídeo/TV Globo

Por meio da aplicação de uma tecnologia de reconhecimento facial avançada, foi possível medir o tempo que cada participante desta edição do reality show apareceu na TV aberta.

A ferramenta usada mapeia 128 pontos característicos no rosto de cada pessoa, permitindo calcular a semelhança facial entre indivíduos. Assim, foi possível identificar quando um determinado participante aparece e, com base nisso, medir o tempo de tela de cada um dos 22 competidores desde o início do programa, em 16 de janeiro deste ano, até o dia 15 de abril.

O prêmio é da Escola de Dados (Open Knowledge Brasil), em parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). O intuito é reconhecer trabalhos de excelência e apoiar o jornalismo de dados no País.

A premiação homenageia Cláudio Weber Abramo, um dos pioneiros no jornalismo de dados no Brasil, morto em 2018.

