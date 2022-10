Ezra Miller se declara inocente em processo de roubo nos EUA

Ezra Miller, de 30 anos, se declara inocente de acusações de roubo e invasão de propriedade privada em Vermont, nos EUA, segundo o site Deadline. Ele enfrenta uma batalha judicial e pode pegar até 26 anos de prisão se condenado.

A declaração do artista aconteceu na segunda-feira, 17, durante uma audiência online com seu advogado no Tribunal Superior do Estado de Green Mountain.

O processo investiga se Miller, conhecido por filmes como The Flash e Animais Fantásticos, invadiu a casa do vizinho Isaac Winokur e roubou garrafas de gin, vodka e rum durante a ausência do proprietário. Além dos 26 anos de prisão, o artista pode pagar uma multa de US$ 2000 (R$ 10,5 mil) se culpado.

Ainda segundo a publicação, ele se defendeu das acusações. Miller alegou que invadiu a casa para procurar ingredientes para uma receita de sua mãe.

O tribunal determinou que Miller não tivesse qualquer contato com Winokur e um outro vizinho - seja pessoalmente, por e-mail, telefone ou qualquer outro dispositivo. A orientação também dizia que o artista não poderia “assediar ou abusar” dos autores do processo.

Miller pode ir para a prisão em caso de descumprimento das regras. Ele deve segui-las até o fim da ação judicial. A defesa do ator concordou com as condições.

A polêmica é apenas uma entre muitas de Miller. Ele foi preso duas vezes durante uma viagem ao Havaí e chegou a ser acusado de estrangular uma fã na Islândia em 2020. O artista também teria abrigado uma mãe e três filhos em uma fazenda cheia de armas.

Em um comunicado enviado à revista Variety em agosto, Miller alegou sofrer com “problemas de saúde mental” e concordou em procurar ajuda profissional.

“Quero pedir desculpas a todos que aborreci com meu comportamento. Estou comprometido em fazer o trabalho necessário para voltar a um estágio saudável, seguro e produtivo em minha vida”, declarou o artista.