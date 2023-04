A complexidade da sustentabilidade na moda

Os desafios da sustentabilidade na moda são gigantescos por três principais motivos. O primeiro é o volume de material gerado, pelo tamanho desse mercado. Praticamente todas as pessoas do planeta usam roupas e isso já significaria, por si só, um volume gigantesco de resíduos têxteis.

O segundo motivo é que moda é uma forma de expressão. Portanto, não basta ter uma quantidade mínima e suficiente de roupas para se proteger. Uma variedade muito maior de peças de roupas é necessária para que o nosso "vocabulário" seja o suficiente para nossa expressão. Com a aceleração da troca de informações no universo digital nas últimas décadas e a oferta de moda a preços mais acessíveis, o consumo aumentou ainda mais. Do ponto de vista ambiental, a equação é simples: mais roupas, mais resíduos.

O terceiro motivo é que a indústria da moda é altamente complexa, fragmentada e descentralizada. De certa forma, essa característica poderia democratizar a atitude empreendedora, permitindo que cada empresa decidisse como pretende atuar - o que inclui a atuação de forma mais sustentável. Na prática, as implicações desse efeito de concorrência, é que o mercado manda e as empresas tentam ser mais rápidas em oferecer a esse mercado o que ele quer. E ele vem querendo mais moda com menor preço.

Mas isso talvez esteja mudando um pouco. A conscientização a respeito dos impactos ambientais e sociais na moda promove um ambiente mais propenso à busca de soluções.

De um lado, a parte mais robusta tecnologicamente desta indústria tem trabalhado para buscar tecnologias que reduzam o impacto ambiental da moda. Essa parte, em geral são grandes empresas com domínio da cadeia produtiva.

Por outro lado, as marcas e redes varejistas buscam soluções de circularidade, como a coleta de produtos usados para dar o destino certo e o desenvolvimento de produtos com mais insumos reciclados.

Enquanto isso, empresas "crossborders" de ultra fast fashion furam o bloqueio e continuam oferecendo mais moda por menos preço, desafiando novamente a dinâmica de mercado, governos e opinião pública.

Em um ciclo complexo, o fato de sustentabilidade passar a ser uma pauta entre as pessoas, as empresas e o governo gera movimentos que, aos poucos, vão transformando a indústria da moda. Quão rápida e efetiva será a mudança gerada por essa pauta? Isso ainda não sabemos.

Marília Carvalhinha é coordenadora da pós-graduação em Fashion Business do Centro Universitário FAAP