Agosto: Estratégias para lidar com o desafio de vendas na transição de coleções

As liquidações de inverno chegando ao fim e as de primavera-verão começando a despontar no horizonte do varejo. Essa é a realidade do mês de agosto, um tanto desafiadora para a boa performance de vendas, tão desejada pelas empresas de moda.

Os meses de transição de coleção, tipicamente fevereiro e agosto, representam desafios importantes. De um lado, os estoques em liquidação já estão profundamente desfalcados. Mesmo descontos apelativos podem ser insuficientes para incentivar vendas daquelas pontas de grade que todas as marcas gostariam que desaparecessem de suas lojas. De outro lado, as peças da nova coleção nem sempre se apresentam em variedade suficiente para trazer os clientes para a loja.

Como se não bastasse, ainda temos as famigeradas contas de cartão de crédito que estão, em geral, explodindo no orçamento depois das férias - o que tende a desestimular o consumo.

Apesar do desafio do cenário, é muito importante desenvolver estratégias para aquecer as vendas no mês. Algumas estratégias recomendadas são:

- lançar produtos de meia estação, alinhados com o clima que ainda oscila de forma significativa;

- treinar equipe de vendas, apresentando em detalhes produtos novos, seus materiais e detalhes, demonstrando possíveis combinações;

- trabalhar o material de comunicação - fotos, catálogos e conteúdo para redes sociais distribuídos de forma inteligente para os clientes;

- ativação da base de clientes "VIPs", que gostam de garantir suas peças preferidas antes que as grades desfalquem;

- gerar experiência sensorial no ponto de venda, trabalhando vitrines, visual merchandising e eventos em loja.

São direcionamentos básicos que, quando desenvolvidos de forma estruturada, já podem trazer um resultado interessante e preparar para um desempenho crescente nos meses seguintes.

Marília Carvalhinha é coordenadora da pós-graduação em Fashion Business do Centro Universitário FAAP