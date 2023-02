Foto: Estadão

Carreira de Moda: vários caminhos à frente

Quando eu comecei minha atuação profissional no mercado de moda, aproximadamente 20 anos atrás, poucos eram os cursos na área e, muito menos, aqueles relacionados aos negócios envolvendo a atividade.

Quando alguém dizia que queria trabalhar com moda, o que vinha à mente era a área de estilo ou o mercado editorial.

Hoje em dia, em uma sala de aula de graduação, discutimos uma gama de possibilidades muito maior. Na pós-graduação é possível constatar claramente, ao conversar com os alunos, essas possibilidades sendo colocadas em prática, de múltiplas formas.

O desafio que se coloca hoje em dia está mais relacionado à capacitação e atualização dos profissionais. Vivenciando a rotina de empresas de moda, posso dizer que algumas áreas oferecem boas oportunidades, para além do estilo:

Marketing de Moda - Está na frente quem tem capacidade de conciliar a criatividade necessária para gerar campanhas atrativas e, ao mesmo tempo, a competência analítica para interpretar a quantidade de dados que é possível coletar hoje em dia. Além disso, também se espera de um profissional de referência que tenha foco em resultados.

Conteúdo Visual - Design Gráfico e Edição de Vídeos - Com o desenvolvimento das redes sociais e do marketing digital, não faltará trabalho para um profissional que tenha capacidade de traduzir o posicionamento da marca em imagens e vídeos.

Planejamento de Abastecimento - Posso dizer, com segurança, que boa parte dos resultados de uma marca de moda se devem a bons planos de abastecimento. Definir a quantidade de peças a serem produzidas, divididas em quantos modelos, cores e tamanhos e como deverão ser distribuídas entre os canais é um trabalho que depende de muita análise de dados.

Suprimentos e Compliance - As principais missões do profissional dessa área é recrutar fornecedores e gerenciá-los garantindo o cumprimento dos padrões estabelecidos pela marca. Por se tratar de uma rede extensa e complexa de fornecedores, é necessário organização, planejamento, capacidade de análise e de se relacionar com outras empresas e profissionais.

Gestão Comercial - Na era da omnicanalidade, conflitos de canais deixam de ser evitados para serem gerenciados. O gestor comercial precisa entender muito de vendas, relacionamento e políticas comerciais. O que não se sabe é que também precisam saber um pouco de logística, finanças, tributação e diversas áreas da empresa de moda, para buscar frentes que cumpram diversos objetivos estratégicos possíveis, tais como volume, rentabilidade e posicionamento.

São muitas outras frentes de negócios de moda que oferecem excelentes oportunidades de carreira.

O grande desafio é que a moda é uma ciência recente e o mercado é múltiplo e desafiador. Uma base metodológica para tratar os negócios na área ainda é um campo em construção. Por isso, a base de uma carreira no setor começa com a iniciativa individual de manter um estudo continuado, buscar repertório e se aplicar no aprofundamento dos conhecimentos. Além disso, é fundamental aplicá-los com afinco nas oportunidades profissionais que se abrirem.

Marília Carvalhinha é coordenadora da pós-graduação em Fashion Business do Centro Universitário FAAP.