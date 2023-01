Criando produtos para negócios de moda

Quando se trata de criação de produtos de moda, o que vem à mente de grande parte das pessoas é o estereótipo de um estilista excêntrico em um estúdio cheio de tecidos, alfinetes e croquis, desenvolvendo roupas que irão desfilar nas passarelas. Essa é uma imagem bem distante do dia a dia de desenvolvimento de produtos nas grandes empresas.

Para que essas roupas cheguem até nós, é necessário que designers de produtos de moda criem esses produtos. Mas não são processos relacionados apenas a uma criatividade artística, e sim a uma composição de estética, funcionalidade, viabilidade industrial e financeira, entre outros aspectos bem práticos.

Os "Departamentos de Produto", como um todo, realizam suas propostas criativas relacionadas a temáticas. Porém, muito mais tempo e energia são destinados a atividades como pesquisa de materiais e fornecedores; correlação dos produtos com as categorias, linhas, faixas de preço; elaboração de fichas técnicas; comunicação com fornecedores que, em geral, efetivamente irão desenvolver modelagens e peças piloto; realização de provas de roupas e ajustes; acompanhamento de cronograma; apuração de custos e negociações com fornecedores; e outras atividades administrativas.

Portanto, a criação autoral tem espaço mais restrito a marcas de nicho ou a pequenas linhas em marcas maiores.

Apesar de parecer menos glamuroso criar um produto com estética mais comum, desenvolver um processo que garanta boa qualidade, modelagem e acabamento pode representar um impacto maior. São esses produtos que irão ser usados pela grande maioria das pessoas na maior parte de seu tempo. Assim, o trabalho empregado em seu desenvolvimento pode resultar inclusive em mais sustentabilidade.

A atitude necessária para que esse trabalho seja cumprido com sucesso é realmente se questionar qual o papel de cada produto no mix geral da marca e, ao mesmo tempo, no guarda-roupas de seus clientes.

Como Lilian Pacce bem disse para os alunos da Pós Digital em Fashion Business: "O mundo não precisa de mais uma peça de roupa. Pense nisso quando você for fazer sua grande criação".

Marília Carvalhinha é coordenadora da pós-graduação em Fashion Business do Centro Universitário FAAP.