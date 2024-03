DESAFIOS DA PRODUÇÃO DE ROUPAS NO BRASIL

Dada a informalidade alta da moda na atividade da costura, é difícil garantir a quantidade real de costureiras em atividade no Brasil hoje em dia, mas estima-se que sejam entre 1 milhão e 1,5 milhões de pessoas dedicadas ao ofício.

Mas, se são tantas costureiras e a produção nacional de roupas é tão representativa, por que é uma queixa frequente das marcas de moda a dificuldade de encontrar fornecedores?

Em primeiro lugar, podemos destacar que a produção de roupas é fragmentada e descentralizada. Isso quer dizer que são muitas empresas, atuando em localizações distintas. Apesar de existirem diversos polos têxteis, muitas empresas estão distribuídas geograficamente.

Em segundo lugar, porque a margem de lucro na etapa da confecção não é muito alta, de forma que poucas indústrias conseguem investir em capacitação na gestão, planejamento e áreas comerciais. As que conseguem, optam por trabalhar com marcas maiores, que trazem mais volume de produção e, com isso, compensem as baixas margens.