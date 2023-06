"Eupreendedor" de moda e seus milhares de papéis

Atuando há anos como professora de negócios de moda, observo de forma recorrente o interesse dos alunos em abrir seu próprio negócio.

As motivações são diversas. Alguns desejam imprimir sua identidade nos produtos, outros querem propor modelos de negócios mais sustentáveis, associar suas peças a alguma causa... Uns sonham com um negócio escalável, com um futuro cheio de "grandes números". Outros desejam ser pequenos para ficarem bem próximos da criação.

É natural, e até saudável, que a fase de estudante seja repleta de sonhos. Mas também é importante buscar conhecimentos e informações que ajudem a tornar o processo do empreendedorismo mais claro.

Ao abrir um negócio, imediatamente nos dividimos em, pelo menos, três entidades coexistindo: o sócio, o gestor e o executor. Dentro da entidade de executor é ainda muito provável que serão operacionalizadas funções de diversas áreas: estilo, vendas, marketing, planejamento, administrativo, financeiro e aí por diante.

Todos esses papéis vão se misturando no dia-a-dia. Mas, ao analisar com uma certa distância, pode ser perigoso confundi-los.

Por exemplo, logo no início do desenvolvimento de uma marca, o empreendedor pode amar criar produtos e não gostar muito da parte financeira. Há um risco importante de dedicar tempo demais para a função que gosta mais e entende melhor, negligenciando outras que farão diferença na longevidade da empresa.

Além disso, existem os conflitos naturais entre áreas. Em uma grande empresa, é comum que a área de vendas e a área de produção eventualmente não se entendam bem. Vendas quer que a produção amplie sua capacidade sempre que necessário. A produção é rígida em relação às possibilidades operacionais para manter eficiência e qualidade. Em um negócio pequeno, esse conflito acontece dentro de uma só pessoa: a do empreendedor!

Quando o negócio começa a crescer um pouco, contando com colaboradores, o empreendedor pode não compreender a diferença entre ser executor e gestor. Essa falta de clareza da importância e da forma de gerir pode deixar os colaboradores ineficientes e desorientados.

Ainda é comum que alguém que tenha uma empresa se depare com o dilema de tirar dinheiro para viver ou reinvestir no negócio para que ele cresça. Como sócio (investidor), pode querer ver seu retorno com certa impaciência. Como gestor, gostaria de ter mais tempo para desenvolver os negócios, retendo o dinheiro na empresa.

O primeiro passo para acomodar esses conflitos é ter a perspectiva da diferença do pensar de um sócio, um gestor e um executor. Um segundo passo é identificar os fatores críticos de sucesso para o seu negócio de moda e criar processos para trabalhá-los cuidadosamente. Nos negócios de moda, em geral eles passam por:

- Componentes mercadológicos: posicionamento, produto, precificação, gestão de canais, comunicação;

- Componentes operacionais: calendário de lançamentos e liquidações, vendas, suprimentos, produção, logística, gestão de estoque;

- Financeiro: análise de resultados, gestão de margem bruta (ou markup) e margem por canal de vendas, gestão de caixa.

Pode-se dizer que é muito difícil ter um negócio de moda longevo sem cuidar desses pilares. E também que a jornada é mais desafiadora sem a consciência sobre os papéis acumulados do empreendedor.

Marília Carvalhinha é coordenadora da pós-graduação em Fashion Business do Centro Universitário FAAP