Formatos de atuação do atacado de moda

O Brasil é um país com dimensões continentais e diferenças representativas entre suas regiões em termos de clima, gosto e comportamento de consumo. Esses são ingredientes perfeitos para a relevância dos canais de venda multimarcas no varejo de moda.

Estima-se que esse tipo de varejo seja o mais relevante em termos de número de lojas no país. A quantidade de lojas também representa diversos nichos e formatos de atuação. Desde a pequena loja daquela cidade distante do centro, até a multimarca sofisticada com as marcas mais exclusivas do país.

Com tantas formas de se posicionar, elas compram produtos através de diferentes canais de venda por atacado. A principal variação nesses canais de atacado se refere à comercialização por pedido ou por pronta entrega.

Na compra por pedido, a multimarca encomenda peças de uma marca com antecedência, geralmente através de um show room ou um representante da marca. Pela característica de programação, é fundamental que seja realizado um planejamento de mix de produtos e de marcas, um estudo de orçamento e de necessidade de abastecimento para cada mês.

Nesse caso, também é importante traçar acordos com as marcas fornecedoras, estabelecendo prazos de recebimento, liberdade ou não de precificação no ponto de venda, políticas de desconto, áreas de atuação comercial, entre outras.

Na compra a pronta entrega, a multimarca compra conforme demanda, em geral em uma loja de atacado. O Brasil conta com vários polos importantes de vendas de roupas a atacado - um exemplo são os bairros do Brás e do Bom Retiro, em São Paulo.

Nesse modelo de abastecimento, há menos necessidade de planejamento. O comprador escolhe peças conforme sua necessidade momentânea de estoque e sua expectativa de vendas.

É frequente que as marcas premium, mais exclusivas, privilegiem as vendas por pedido, em Show Room próprio ou especializado. Além disso, tendem a ser criteriosas na aprovação de clientes, tanto em termos de posicionamento da loja, quanto em termos da região de cobertura.

Do ponto de vista da loja, é importante compreender qual o posicionamento que se deseja ter com a loja multimarcas. Em contextos mais profissionalizados, a loja multimarca tem uma abordagem próxima a de uma marca - traduzindo seu conceito em uma curadoria de peças de marcas que tenham coerência com a loja, seu ambiente e padrão de atendimento.

Do ponto de vista da marca, é fundamental ter uma estratégia clara e viável financeiramente antes de abrir um canal para vendas a multimarcas. Isso inclui avaliar se o posicionamento gera espaço para a venda a preço de atacado, que tende a ser de duas a três vezes mais baixo que o de varejo. Além disso, é fundamental considerar a necessidade adicional de capacidade produtiva e de fluxo de caixa.

Para muitas marcas com frente de varejo é tentador abrir o canal de atacado. Mas sem o preparo e a estratégia corretos, pode ser um caminho muito arriscado.

Marília Carvalhinha é coordenadora da pós-graduação em Fashion Business do Centro Universitário FAAP