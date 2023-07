Lançamento do livro "Unboxing: negócios de moda" na FAAP

Há muitos anos tenho a vontade de escrever sobre negócios de moda. Além de coordenadora e professora de temas relacionados a negócios de moda na FAAP, tive uma indústria de moda por uma década e, nos últimos anos, prestei consultoria para dezenas de empresas do setor. Em toda essa jornada, não encontrei bibliografia que orientasse quanto às especificidades do setor.

Livros de negócio são muito úteis, pois estabelecem um referencial geral para assuntos relacionados a estratégia, gestão, marketing, operações, finanças, e todas as suas vertentes.

Porém, os métodos tradicionais de gestão de negócios eram, de certa forma, insuficientes para lidar com a complexidade do mercado de moda. Em paralelo a essa busca, durante minha atuação com meu próprio negócio e, posteriormente, com meus clientes, fui desenvolvendo métodos para dar conta dessas questões diferenciadas do setor.

Conforme esses métodos se consolidavam, eu construí material didático para utilizar na minha atuação acadêmica. De tudo isso nasceu o meu livro, intitulado "Unboxing: Negócios de Moda", cujo lançamento será no próximo dia 3 de agosto, das 17h às 21h no terraço da FAAP.

Além de livrarias físicas por todo o país, os exemplares podem ser adquiridos na Livraria da FAAP ou através deste link: https://editoraappris.com.br/produto/unboxing-negocios-de-moda-empreendedorismo-planejamento-e-gestao/

Marília Carvalhinha é coordenadora da pós-graduação em Fashion Business do Centro Universitário FAAP