Moda e a dinâmica do mercado de influência

Pouco mais de uma década atrás, as blogueiras eram mal-vistas quando eram remuneradas por divulgar produtos. Era um mercado tão novo que muitos interpretavam esse tipo de publicidade como algo que descredibilizava todo o conteúdo de uma página.

Hoje em dia, é praticamente impossível identificar uma marca de moda que não faça ações publicitárias pagas com influenciadoras, e foram inúmeras as mudanças do marketing de influência nos últimos anos.

Os blogs de moda foram substituídos por perfis em redes sociais. O Instagram desempenha um papel para marcas de moda que era inimaginável uma década atrás. Os "publis" viraram fonte de renda para uma gama enorme de micro e macro influenciadoras, e agora são necessariamente identificados nas legendas e nos posts, de forma que o seguidor possa diferenciar um post pago de um orgânico. As redes sociais se multiplicaram e os formatos de conteúdo também. Muita gente passou a viver de influência.

O mercado amadureceu e a moda é um setor especialmente impactado por esse movimento. No produto de moda a imagem é parte central da entrega de valor e a forma como ele é comunicado tende a gerar identificação com a audiência. Mas, se as blogueiras de moda de uma década atrás eram praticamente garantia de vendas estratosféricas, hoje isso já não é mais realidade.

O ambiente da comunicação digital evoluiu de muitas formas. Mas talvez o elemento que mais impacte na alteração dessa dinâmica é que a quantidade de informação que as pessoas recebem é cada vez maior. Essa velocidade alta faz com que seja cada vez mais difícil realmente impactar o público com um conteúdo. Tudo se passa em um milésimo de segundo e os conteúdos ficam esquecidos rapidamente.

O resultado é que as marcas precisam gerar muito conteúdo, em diferentes formatos. Ainda precisam levá-lo através de diferentes fontes e acertar a audiência que tenham mais afinidade com seus valores. Assim, têm mais chance de vender seus produtos e converter todo o investimento necessário para produzir esse material em resultados.

Se as blogueiras eram um atalho para realizar esse objetivo em um ambiente menos saturado, hoje também é uma forma de gerar mais conteúdo. Assim, antes a marca contratava a influenciadora com o principal objetivo de chegar às pessoas que quisessem comprar seus produtos. Hoje ela também pode contratar com o objetivo de gerar fotos e vídeos de forma mais diversa e mais barata do que se tivesse contratado serviços de modelo, maquiagem, styling, fotografia e produção de vídeos.

De fato, planejar e desenvolver estratégias de marketing digital está cada vez mais complexo, mas tudo indica que nenhuma das previsões sobre o declínio dos influenciadores deve se concretizar. É mais provável que eles assumam mais funções!