O que esperar da chegada da HM ao Brasil

Esse ano a H&M anunciou que está se estruturando para começar a operar no Brasil em 2025 tanto no varejo físico quanto no digital.

A H&M é uma das gigantes do "tradicional" fast fashion global, com mais de cinco mil lojas espalhadas pelo globo. A multinacional sueca tem quase 80 anos de história e disputa endereços internacionais próximos a outros grandes varejistas globais, como Zara e C&A.

A notícia agita ainda mais o ambiente concorrencial dos grandes varejistas de roupas no Brasil em um contexto de crescimento exponencial da Shein (e as discussões sobre taxação) e fechamento de lojas de alguns outros gigantes do varejo.

Apesar do mercado brasileiro ser muito representativo, não é trivial para uma marca internacional operar no nosso país. Alguns dos aspectos que representam desafios são:

- Complexidades burocráticas e tributárias;

- Sistema logístico relativamente precário para um país de dimensões continentais;

- Ambiente concorrencial permeado por empresas maduras e habituadas com o comportamento do mercado brasileiro (Renner, Riachuelo, C&A, Zara);

- Cultura de compra com grande uso de parcelamento e concorrência apta a agregar produtos financeiros como, por exemplo, os cartões de loja.

Podemos relembrar os casos da Forever 21 e da Kiabi como exemplos de grandes redes que não conseguiram executar seus planos por aqui.

A Forever 21 encerrou suas operações no Brasil em 2022, após 8 anos de atuação no Brasil, em meio a uma crise da marca no mercado internacional. Já a Kiabi, rede de fast fashion francesa, entrou no Brasil em 2018 com o plano de chegar a 40 lojas, mas decidiu fechar a única loja efetivamente aberta em 2020. Em ambos os casos, era notável a inadequação mercadológica das marcas ao contexto do mercado nacional.

Dada a antecedência do anúncio e as recentes instabilidades globais, é possível que ainda sejam realizadas alterações dos planos da H&M. Além disso, esse é um grupo que está em uma posição global mais favorável do que as duas mencionadas anteriormente, mas a análise dos pontos críticos de sucesso para a aplicação das marcas internacionais no mercado brasileiro.

Marília Carvalhinha é coordenadora da pós-graduação em Fashion Business do Centro Universitário FAAP