O que está por trás das collabs feitas no mercado de moda?

De quantas collabs envolvendo marcas de moda famosas você ouviu falar só esse ano? Teve que parar para pensar, né?

O ano mal começou e já tivemos algumas collabs muito comentadas e não é à toa que esse tipo de ação vem crescendo tanto. As colaborações podem catalisar alguns benefícios muito interessantes, como atrair a atenção da mídia e do público, trazer novos clientes, ampliar o posicionamento da marca, aumentar vendas, entre outros.

Apesar do burburinho ser maior para grandes marcas, as collabs também são ações muito exploradas por marcas menores. Mas também levantam dúvidas e precisam ser bem pensadas para que a energia necessária no seu desenvolvimento não seja maior do que os resultados.

Algumas questões que precisam ser exploradas são:

O objetivo da collab - vendas, posicionamento, intercâmbio de públicos, entre outros;

Tipo de parceiro - outra marca ou uma personalidade (artista, influenciador etc);

Possíveis parceiros - levar em conta complementaridade, mas também considerar que é vantajoso quando defendem valores muito diferentes da sua marca;

Modelo de negócios - quem produz, quem vende, como cada um ganha;

Abrangência da ação - produtos, comunicação, experiência de loja; e

Tempo de exposição ao mercado - semanas, meses, coleção etc.

Um dos casos notórios deste ano foi a collab da Louis Vuitton com a artista Yayoi Kusama. O lançamento, no início de janeiro deste ano, chamou muita atenção pela originalidade e abrangência. As lojas receberam instalações impressionantes que, por exemplo, reproduziam a artista pintando uma vitrine ou até sua versão gigante modificando o prédio todo.

Fachada da Harrods, em Londres, decorada com as bolinhas características de Yayoi Kusama. (foto: divulgação da marca) Foto: Estadão

As bolinhas coloridas típicas das obras de Yayoi invadiram as bolsas, a decoração das lojas, as redes sociais e qualquer outro lugar onde se entre em contato com a marca Louis Vuitton. Não há como não chamar a atenção e não conheço ninguém que não tenha gostado. Ou melhor, achado incrível!

Nesse caso, o modelo de negócios da retaguarda dessa collab provavelmente envolveu uma remuneração fixa ou royalties para a artista, já que apenas uma das partes comercializa os produtos. Além disso, a interferência da artista nos produtos também é óbvia, pois apenas aplicar as bolinhas coloridas já altera produtos clássicos de forma notória.

No início de fevereiro foi a vez da Tiffany e da Nike anunciarem uma collab. Neste caso, ambas as marcas lançaram produtos fazendo referências à parceria. Nesse formato, com produtos comercializados pelas duas marcas participantes, uma das possibilidades é que cada uma providencie a produção de seu próprio estoque e tenha suas próprias margens.

Em outros casos, observamos que os mesmos produtos são vendidos pelas duas marcas participantes da collab. E ainda temos modelos, como os óculos lançados recentemente pela Zerezes em collab com a GE Beauty, da Camila Coutinho, na qual os produtos são produzidos e vendidos por uma das marcas, mas recebem o "carimbo" da outra empresa.

O fato é que as collabs vão muito além do que se vê como consumidor. Na retaguarda, as escolhas de parceiros devem ser cautelosas e o desenvolvimento de produtos em conjunto precisa ser pensado de forma estratégica. A maneira de geração de receita pelas duas partes também é um ponto fundamental para que o resultado seja satisfatório para ambos os lados.

Marília Carvalhinha é coordenadora da pós-graduação em Fashion Business do Centro Universitário FAAP