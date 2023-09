O second hand de luxo valoriza ou desvaloriza a marca?

O ambiente digital e a crescente valorização de iniciativas em favor da sustentabilidade promoveram o crescimento da revenda de itens de luxo.

As plataformas de revenda integram uma gama de clientes de luxo que se desapegam de seus itens que já não usam com tanta frequência, dando espaço para que novos consumidores possam adquiri-los. Parte desses consumidores não teriam condições ou não comprariam os produtos pelo valor original das peças novas, mas comprar peças de segunda mão pode ser mais acessível e, muitas vezes, até mais interessante.

O mercado de luxo é especialmente interessante para a atuação de revenda, pois tem uma relação mais interessante de margens, já que os custos de transação (fotografia, cadastramento no site, descrição, etc) são proporcionalmente menores no luxo em comparação com o valor de venda do produto.

O crescimento desse mercado gera duas forças contraditórias na percepção de valor dos produtos das grandes grifes, cujos itens são valorizados no mercado de revenda.

De um lado, a revenda reduz a exclusividade, uma vez que mais pessoas passam a ter acesso à marca. De outro lado, saber que o produto terá um bom valor de revenda, mesmo depois de anos de uso, pode tornar o seu valor até mais alto.

Entre as duas forças, existem muitos outros movimentos das marcas, que constantemente alteram detalhes de seus produtos para que seja fácil reconhecer aqueles que foram recém lançados, mantendo a distinção dos que desejam ser reconhecidos pelo status de quem compra a peça diretamente na marca.

Continua após a publicidade

Algumas marcas de luxo também oferecem vendas de produtos de segunda mão em seus canais.

O fato é que a tendência de crescimento da revenda está apenas acelerando e esse é um elemento novo à dinâmica do ambiente concorrencial que pode fazer diferença em várias dimensões estratégicas, em especial, nas marcas de luxo.

Marília Carvalhinha é coordenadora da pós-graduação em Fashion Business do Centro Universitário FAAP