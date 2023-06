Por que as liquidações de inverno chegam junto com o frio?

Entramos em junho, o frio está chegando com mais força e logo irão começar as liquidações de inverno no varejo de moda.

Para muitos, esse calendário de liquidações parece estranho. Mas vale uma compreensão mais profunda sobre o processo de abastecimento e gestão de estoques do mercado de moda.

Como sempre digo, estou para conhecer um setor com tantos modelos, cores e tamanhos quanto a moda. Grande parte dessas variantes é substituída ao final de cada estação. Essa troca de coleção começa a acontecer junto com o início da mudança do clima, para que haja tempo suficiente das peças girarem no varejo.

Aqui no Brasil, por volta de final de fevereiro ou início do março o calor começa a diminuir e, com isso, as marcas começam a oferecer produtos de meia estação. Modelos novos vão chegando às lojas a cada semana, de forma que, entre abril e maio, as lojas estão repletas de opções para nosso outono-inverno.

Ao longo dos meses, parte dos modelos, cores e tamanhos começam a esgotar. A cadeia de produção de roupas não é ágil suficiente para repor peças esgotadas ainda dentro da estação. Assim, os estoques desfalcados começam a perder ritmo de vendas.

No final de maio, é provável que as peças lançadas em março já estejam bem desfalcadas (pelo menos as que foram bem recebidas pelo público). Em agosto já se espera que comecem a ser oferecidos produtos para um clima um pouco mais quente. O que acontece entre esses dois momentos é um impasse: se a marca receber novos produtos, terá pouco tempo para vendê-los. Além disso, as araras das lojas já estão cheias de opções de peças que estão sendo oferecidas desde março, com estoques ficando mais desfalcados.

Continua após a publicidade

A resposta a esse impasse é a liquidação. A redução progressiva de preços incentiva a venda de itens de ponta de estoque e, ao final do período de liquidações, espera-se que a sobra de produtos seja a menor possível.

A pergunta que fica é: quando começar e quando encerrar a liquidação?A resposta varia conforme alguns fatores.

Os shoppings, em geral, organizam um calendário de liquidação que começa já na segunda quinzena de junho. Marcas com canais próprios que não sofrem interferências de shoppings podem escolher começar um pouco mais tarde, conforme seus estoques, sua necessidade financeira e sua estratégia de posicionamento.

Da mesma forma, muitas carregam os descontos de inverno até o início de setembro e outras já organizam seu varejo com foco maior aos lançamentos logo no início de agosto.

O ajuste de qual calendário de liquidação, qual frequência de remarcações e quanto desconto conceder não é exatamente uma equação simples e decisões pouco pensadas podem não surtir o efeito desejado.

De toda forma, o mercado de moda é organizado em ciclos sazonais e, para o bem ou para o mal, em geral as vendas são carregadas por lançamentos ou por liquidações. Quem deseja atuar nesse mercado de forma financeiramente sustentável não deve negligenciar a importância de tomar decisões com a consciência a respeito desses ciclos.

Continua após a publicidade

Marília Carvalhinha é coordenadora da pós-graduação em Fashion Business do Centro Universitário FAAP