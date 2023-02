Por que sobra estoque no final da coleção?

Foto: Estadão

A grande maioria das pessoas julga que as sobras de estoque no final de uma coleção são consequência de erros de produto ou planejamento. Mas, não é uma avaliação completamente correta, e eu vou explicar o porquê.

As sobras de final de estação são naturais, mesmo que alguém tenha acertado muito bem todos os produtos (o que é difícil!) e também feito um bom plano de abastecimento. Isso acontece porque, ao longo das vendas a preço cheio, os estoques começam a ficar desfalcados.

Certamente você já sentiu a frustração de não encontrar o seu tamanho para uma peça que você amou em uma determinada loja! Imagina que isso é o que acontece com quase todos os produtos, quando já faz um tempo que eles foram lançados.

Por isso, esse estoque desfalcado precisa de um incentivo de vendas - que são as liquidações sazonais. Mesmo durante as liquidações é natural que ainda restem alguns sapatinhos que não encontraram suas cinderelas, certo?

Esse é o principal motivo das sobras e é muito difícil evitá-las completamente. Algumas marcas se posicionam por meio da política de escassez. Ou seja, produzem menos peças do que o ideal para maximizar vendas. E essas tendem a conseguir uma venda percentualmente maior antes da liquidação. Porém, certamente chegaram a perder vendas por falta de estoque.

Outras marcas têm uma política de mais "abundância" no estoque, oferecendo uma variedade e profundidade de grades para evitar perder vendas por falta de produtos durante o período que antecede as liquidações. Porém, acabam com mais estoques e precisam fazer promoções mais agressivas para reduzir suas perdas.

Produtos básicos, que não estão conectados a uma estação ou coleção específica, podem apenas ser mantidos e repostos. Mas o que notamos ao estudar casos reais de marcas é que eles não motivam a venda por si só. Ou seja, é muito difícil manter uma marca só com produtos que nunca são descontinuados.

Se fizer tudo certo, dá para sobrar pouco, mas não dá para evitar sobras! O desafio que fica às marcas e aos profissionais do mercado de moda é encontrar boas soluções para essas sobras, que não comprometam o seu posicionamento e que também sejam sustentáveis.

