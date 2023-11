RETROSPECTIVA: 1 ANO DA COLUNA SOBRE NEGÓCIOS DE MODA

Este texto comemora um ano da coluna quinzenal sobre Negócios de Moda. Para comemorar, vamos destacar alguns temas notáveis dessas vinte e quatro edições:

Tamanho e complexidade da moda - A moda é uma das indústrias economicamente mais importantes no mundo, representando aproximadamente USD 1,7 trilhão/ano para a economia global. Além de ser gigante, a moda é complexa no que se refere à sazonalidade, cadeia produtiva, canais de vendas, construção de marcas e muitos outros fatores (veja mais aqui)

Multiplicidade de produtos e sazonalidade - O varejo de moda se organiza em ciclos de lançamentos e liquidações, fazendo com que uma grande variedade de produtos, cores e tamanhos sejam lançados e vendidos. Durante os ciclos, os estoques vão se desfalcando e diminuindo suas chances de vendas. As liquidações promovem as vendas desse estoque residual e o ciclo recomeça. Essa natureza cíclica torna a gestão dos negócios de moda muito dinâmica, colocando o planejamento de abastecimento e a gestão de estoque em ponto de destaque (veja mais em: https://www.estadao.com.br/emais/faap-moda/os-ciclos-da-moda/ , https://www.estadao.com.br/emais/faap-moda/por-que-sobra-estoque-no-final-da-colecao/ e https://www.estadao.com.br/emais/faap-moda/por-que-as-liquidacoes-de-inverno-chegam-junto-com-o-frio/ ).

Sustentabilidade - Os desafios da sustentabilidade na moda são imensos. A quantidade de resíduos gerado é gigantesca, o que está relacionado ao tamanho do mercado, à aceleração do consumo e à falta de soluções estruturais e tecnológicas para o tratamento de resíduos têxteis. Além disso, sendo uma cadeia produtiva fragmentada e descentralizada, é um grande desafio garantir a rastreabilidade dos produtos e fiscalizar se as relações estabelecidas entre a rede de terceirização estão de acordo com padrões justos (veja mais aqui).

Atuar no mercado de moda é um sonho para muitos jovens. Seja essa atuação como profissional, empreendedor ou prestador de serviços, o sucesso depende fortemente de uma compreensão profunda do setor e suas variáveis estratégicas. Essa coluna tem o propósito de trazer consciência sobre esses temas e favorecer o desenvolvimento do setor. Continue acompanhando!

Confira a coluna no link.

Continua após a publicidade

Marília Carvalhinha é coordenadora da pós-graduação em Fashion Business do Centro Universitário FAAP