Você sonha em receber investidores na sua marca de moda? Entenda o porquê esse sonho nem sempre acaba bem

Ao longo das últimas décadas tivemos dois momentos de grande movimentação de formação de grupos de moda e compras de marcas menores para participar desses grupos.

A primeira fase começou no final da década de 2000, com a formação de grupos como InBrands, Restoque e Soma. A outra onda veio entre 2019 e 2021, com as aquisições do Grupo Reserva, da Carol Bassi e da Troc pelo grupo Arezzo & Co, e as aquisições da Maria Filó, da ByNV e do Grupo Hering pelo Grupo Soma.

Esses períodos de maior movimentação no mercado são, geralmente, relacionados a um contexto maior, como baixa nas taxas de juros e, consequentemente, menor remuneração em investimentos de menor risco. Com isso, os investidores procuram outros tipos de frentes para aplicação de capital e, eventualmente, "sobra" mais dinheiro para alguns mercados.

Um impacto indireto dos processos de fusões e aquisições em algumas marcas é que a repercussão das notícias gera um entusiasmo em outras marcas. Cria-se uma percepção de que receber o investimento de um fundo ou ser comprada por um grande grupo é algo possível e muito positivo.

A realidade não é tão simples e nem sempre produz um fim tão positivo. Em primeiro lugar, porque o mercado de moda é visto com receio por muitos investidores. Originalmente esse receio existia por conta da informalidade, hoje por colecionar alguns casos não tão bem sucedidos.

Antes da primeira fase de aquisições no final dos anos 2000, existia uma percepção de que moda era um setor com muitas oportunidades relacionadas à profissionalização. Fundos de investimento acreditavam que era um setor muito pouco profissionalizado e que algumas doses de "boa gestão" resolveriam o problema, trazendo muitos ganhos.

Os primeiros casos de grupos de moda que receberam investidores financeiros não foram tão bem sucedidos, em parte, pela incapacidade dos investidores de desenvolver uma gestão compatível com um setor complexo, no qual os modelos tradicionais de administrar empresas não eram tão facilmente aplicados sem uma visão mais profunda.

Esse histórico de casos não tão bem sucedidos gerou ainda mais receio em investidores a respeito do setor e, por outro lado, mostra que também não é necessariamente tão positivo para uma marca de moda receber um sócio financeiro.

Em geral, é necessário muito mais que dinheiro para fazer uma marca crescer e se desenvolver de forma saudável. A partir do momento que se tem um sócio investidor é necessário um diálogo consistente entre as partes para encontrar os caminhos respeitando a essência da marca, desenvolvendo estratégias específicas e aplicando métodos de gestão generosamente.

Quando isso não acontece, o dinheiro investido acaba antes de se encontrar um caminho de crescimento saudável e, no final dessa história, a marca fica comprometida e o fundador preso a um sócio com princípios diferentes. Nesse cenário, o investimento cessa e a marca corre o risco de morrer por inanição. Infelizmente, esse é um destino de vários casos de marcas investidas, mas é um processo mais lento e menos glamuroso, o que faz com que poucos notem ou se lembrem dessas histórias.

Marília Carvalhinha é coordenadora da pós-graduação em Fashion Business do Centro Universitário FAAP