Fãs especulam nova música de Rihanna após divulgação enigmática de ‘Pantera Negra 2’

Ao que tudo indica, o ‘comeback’ mais aguardado dos últimos anos já tem data marcada. Isso porque, na noite desta terça-feira, 25, o perfil oficial da Marvel Studios fez um post enigmático de divulgação de ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’. No vídeo, que traz um destaque para a letra ‘R’ no título do filme, a produtora promete um anúncio na sexta-feira, 28.

Rapidamente, os fãs de Rihanna passaram a especular que seria a divulgação da nova música da cantora, que deve integrar a trilha sonora do longa. O nome da artista logo ocupou os Trending Topics do Twitter.

Nas últimas semanas, após Rihanna ser confirmada como atração principal do Super Bowl 2023, começaram a circular rumores de que ela também faria parte da trilha sonora do segundo filme da saga Pantera Negra, com duas músicas originais. A informação foi divulgada pela revista especializada na indústria musical norte-americana, HITS Daily Double, mas não chegou a ser confirmada nem pela cantora nem pela Marvel.

A última vez que Riri lançou uma música foi em março de 2020, com o single ‘Believe It’. Quando o assunto é álbum, o tempo de hiato é ainda maior: são seis anos desde o último lançamento, o ‘Anti’, em 2016. Já a última aparição de Rihanna cantando em público foi na premiação do Grammy de 2018, quando ela se apresentou ao lado do DJ Khaled.

Desde então, a cantora tem se dedicado a outras áreas. Neste ano, a maternidade ganhou espaço na vida de Riri e ela deu à luz ao primeiro filho. O lado empreendedora também segue a todo vapor, com a marca de cosméticos ‘Fenty Beauty’ e a linha de lingerie ‘Savage X Fenty’. Sobre esta última, inclusive, a cantora divulgou as atrações musicais do desfile anual da grife e Anitta foi um dos nomes confirmados.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

O filme ‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’ está previsto para estrear nos cinemas no próximo mês, no dia 10 de novembro. A sequência, novamente sob a direção de Ryan Coogler, vai voltar ao mundo de Wakanda, reencontrando personagens como Shuri (Letitia Wright) e Okoye (Danai Gurira). O filme também deve prestar homenagem a T’Challa, personagem do ator Chadwick Boseman, que faleceu em 2020, vítima de câncer.

Também retornam ao elenco Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Winston Duke e Martin Freeman. Entre as novidades, estão Tenoch Huerta, Michaela Coel e Dominique Thorne, que será Riri Williams/Coração de Ferro.

No início de outubro, a Marvel divulgou um novo trailer do filme. O maior destaque do vídeo foi a aparição - por mais tempo que no primeiro trailer, da nova Pantera Negra, cuja identidade ainda não foi revelada, mas que já gera expectativas para quem acompanha o Universo Cinematográfico da Marvel. Ao que tudo indica, trata-se de Shuri, a irmã de T’Challa.