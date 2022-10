Festival Planeta Atlântida anuncia sua volta em 2023; veja as datas

O Festival Planeta Atlântida anunciou, nesta terça-feira, 24, seu retorno para 2023 com datas definidas: 3 e 4 de fevereiro na Sede Campestre da Sociedade Amigos do Balneário Atlântida (Saba). O evento foi interrompido por dois anos devido à pandemia da covid-19.

Com realização de Grupo RBS e DC Set Group e patrocínio de Renner, Banrisul e Unisinos, o espetáculo acontece desde 1996 e reúne mais de 80 mil pessoas por ano. O festival planeja uma próxima edição “histórica”.

“O Planeta 2023 é o mais importante da história. Até mais importante do que o primeiro, onde tudo começou. Porque antes do primeiro não conhecíamos o evento, não sabíamos o que era e como seria. Agora que sabemos e vivemos esta experiência ano após ano, por 25 anos, e, depois de dois anos sem, a expectativa e a energia criada em torno desta edição pós-pandemia é de arrepiar os pelinhos do coração”, diz Alexandre Fetter, líder de produto da rádio Atlântida, em comunicado enviado à imprensa.

Palco de mais de 1,3 mil shows nacionais e internacionais em 25 edições, o evento já recebeu nomes de peso, como Gilberto Gil, Racionais MCs, Ivete Sangalo, O Rappa, Rita Lee, Flo Rida e Fat Boy Slim.

O Festival Planeta Atlântida pretende anunciar outras atrações - além das musicais - em breve.

Aproveite e relembre o show de Anitta na edição de 2019:

