Filha caçula de Juliano Cazarré passará por traqueostomia

A filha caçula de Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, passará por uma traqueostomia - um procedimento cirúrgico feito na traqueia que facilita a chegada de ar aos pulmões. Ela nasceu em junho e está internada na UTI devido a uma cardiopatia congênita rara, a Anomalia de Ebstein.

“Posso dizer, sem medo de exagerar, que você tem o coraçãozinho mais amado desse Brasil”, escreveu Leticia Cazarré em seu Instagram ao revelar o procedimento médico pelo qual a filha passará.

A mãe da bebê recebeu diversos comentários de apoio na rede social. “Deus abençoe essa lutadora”, disse uma pessoa. “Muito guerreira! Já deu tudo certo”, afirmou outra. “Olhinhos cheio de luz! Que Deus cuide de você”, acrescentou mais uma.

Leticia acompanha a filha no hospital, em São Paulo, desde o nascimento da criança. Enquanto isso, Cazarré fica no Rio de Janeiro com os outros quatro filhos do casal.