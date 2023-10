Filha de Carolina Ferraz se casa em Malibu; saiba quem é Valentina Ferraz Cohen

Filha de Carolina Ferraz, Valentina Cohen, de 28 anos, se casou com o empresário americano Samraan Husain. Os noivos escolheram uma celebração intimista no último dia 11, para apenas 20 pessoas, na praia de Malibu, na Califórnia.

Valentina conheceu o noivo ainda na faculdade e, de acordo com a Vogue Brasil, foi pedida em casamento em uma viagem de carro em outubro do ano passado. Eles optaram por celebrar a união em uma ocasião mais intimista, no restaurante japonês Nobu – local escolhido pela proximidade com o oceano.

Valentina Ferraz e Samraan Husain Foto: Reprodução/Instagram/@valentinaacohen

“Ainda existem muitas possibilidades de fazermos um festão no ano que vem”, disse Valentina à revista.

Carolina também comemorou a união. “Sou uma sogra feliz”, contou a atriz. “Tenho um genro querido, que vejo que gosta muito da minha filha, a respeita e quer fazê-la feliz. É um momento especial, e estou muito emotiva, pois ela está se casando com alguém que ama e escolheu”.

Quem é Valentina Ferraz Cohen

Continua após a publicidade

Primogênita de Carolina Ferraz, Valentina é fruto do casamento da atriz com o publicitário italiano Mario Cohen. Eles ficaram juntos de 1987 a 1998.

Valentina se formou em Econometria e Matemática Quantitativa com Relações Internacionais pela Northeastern University, em Boston. Junto de sua mãe, ela lançou, em 2021, a marca de itens para casa Cimples by Carolina Ferraz.

Em conversa com a Vogue, Valentina disse que pretende morar na Califórnia até o final de 2023. Segundo ela, há uma mudança especial muito planejada para os dois no próximo ano.